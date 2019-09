Stiri pe aceeasi tema

- Concertul pe care trupa britanica Status Quo il avea programat pe 26 august la Bucuresti a fost anulat, iar banii platiti pentru bilete vor fi returnati integral, au anuntat organizatorii, scrie news.ro.In mesajul publicat de Metalhead si BestMusic pe Facebook se arata: „Trupa a decis sa isi…

- Trupa norvegiana Wardruna vine, in premiera, in Romania, la Sibiu, unde va urca pe scena in cadrul ARTmania Festival care se desfasoara in perioada 26-27 iulie. Solistul trupei, Einar Selvik, spune ca pentru el fiecare concert inseamna un moment special si ca abia asteapta sa cunoasca publicul din Romania.…

- Cantareata rap Nicki Minaj a anulat concertul pe care il avea programat pe 18 iulie in Arabia Saudita, in urma controversei iscate si a apelurilor venite din partea mai multor organizatii ce lupta pentru drepturile omului si ale comunitatii LGBTQ, potrivit news.ro.Intr-un comunicat, citat…

- Solistul britanic Gordon Matthew Thomas Sumner, cunoscut de publicul international drept "Sting", a anuntat pe Twitter ca a anulat concertul pe care ar fi trebuit sa-l sustina luni, la Gent (Belgia), din motive medicale.

- Cel mai important festival de rock din vestul tarii a ramas fara capul de afis. Cea mai importanta trupa din programul festivalului a anuntat ca nu poate ajunge la „Custom Festival” Resita

- Trupa americana Megadeth si-a anulat participarea la festivalul Rock in Rio din Brazilia, dupa ce solistul grupului, Dave Mustaine, a fost diagnosticat cu cancer la gat, au informat luni organizatorii evenimentului, intr-un comunicat citat de EFE. Dave Mustaine, in varsta de 57 de ani,…

