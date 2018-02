Stiri pe aceeasi tema

- Timp de o luna de zile, cinci studenți ai Facultații de Pompieri din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din municipiul București iși desfașoara stagiul de practica in cadrul unitații de pompieri ”ISU A.D. Ghica” Teleorman. Indrumați de tutorii profesionali, studenții vor intra in contact…

- Un accident cumplit s-a produs in Teleorman, in aceasta seara, dupa ce un sofer a pierdut controlul volanului si s-a izbit mortal de un copac de pe marginea drumului. Alaturi de el se mai afla un alt baiat. Amandoi au murit.

- Probele de la Asia Express nu sunt atat de ușoare pe cum se așteptau mulți. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana,…

- Asia Express. Fiecare dintre cele 6 echipe ramase in cursa a dus o lupta continua cu propria persoana, deoarece niciunul nu s-a așteptat ca prima destinație sa fie un test atat de dur. Competiția, adrenalina continua și condițiile extreme ii vor face, rand pe rand, sa cedeze, iar Dorian Popa va afla…

- Luni seara, de la ora 20:00, pe Antena 1, incepe o noua ediție a reality show-ului ,,Asia Express”. Pana in acest moment, vedetele care au acceptat aceasta provocare inedita s-au lovit de multe incercari in prima țara in care au ajuns, Vietnam.

- O adolescenta de 14 ani din judetul Teleorman a fost ranita, sambata, dupa ce un copac in care intrase un tractor a cazut peste ea, ramanand blocata. Fata este constienta, dar acuza dureri ale membrelor si bazinului, fiind transportata la spital.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, pompierii militari au fost alertati de producerea unui accident rutier cu o victima, pe raza localitatii Calmatuiu de Sus. La fata locului s-au deplasat doua echipaje de interventie, unul din cadrul Detasamentului…

- Sambata, la ora 14.27, pe numarul unic pentru apeluri de urgenta 112, pompierii militari rosioreni au fost alertati de producerea unui accident rutier cu o victima, pe raza localitatii Calmatuiu de Sus. La fata locului au ajuns rapid doua echipaje de interventie, unul din cadrul Detasamentului…

- irculatia rutiera pe Bulevardul Dacia a fost reluata, dupa ce, timp de aproximativ jumatatea de ora portiunea cuprinsa intre Calea Dorobanti si strada Polona a fost blocata din cauza unui copac cazut, potrivit Brigazii de Politie Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier este blocat, miercuri seara, pe bulevardul Dacia din Capitala, intre Calea Dorobanti si strada Polona, din cauza unui copac cazut pe reteaua de contact a troleibuzelor si pe o conducta de gaze.

- Cei doi romani se deplasau intr-unul dintre cele mai aglomerate districte din arhipelag cand mașina lor a fost lovita de un copac, in timpul unei furtuni puternice. Barbatul, in varsta de 38 de ani, a fost ucis. Pasagera din dreapta, o femeie de 32 de ani, a fost grav ranita.

- Cei doi soti - provenind din Romania, potrivit Reuters - se aflau pe unul dintre cele mai aglomerate drumuri din Malta, din districtul Mriehel, a adaugat politia. Drumul, care duce spre orasul Rabat, din centrul insulei, a fost inchis dupa accident. Singurul pasager din masina, sotia sa, in varsta de…

- La numai 16 ani, Eliza Neag, eleva in clasa a XI-a a Colegiului National "Alexandru Ioan Cuza" din Alexandria, olimpica nationala la engleza si la religie, este profesoara pentru 25 de copii din satul Lada din Teleorman.

- Un accident rutier in care a fost implicat un tractor condus de un șofer din Alba s-a produs, miercuri, pe DN 1, la ieșire din Miercurea Sibiului spre Alba. Potrivit IPJ Sibiu, șoferul unui autocar, in varsta de 46 de ani, din Sibiu, in timp ce conducea spre Alba, nu a pastrat distanța regulamentara…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la etajul sase al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Pitesti. Victima avea 61 de ani si era internat in sectia de Cardiologie. El a picat de la o fereastra a grupului sanitar, unde ajunsese ajutat de un coleg de salon, noteaza...

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- Peste 2800 deficiente privind normele de prevenire a incendiilor si protectie civila au fost constatate, anul trecut, de catre inspectorii de prevenire din cadrul ISU „A.D. Ghica” Teleorman, in timpul celor 537 de controale derulate. Din totalul controalelor de prevenire efectuate, 51 au fost la obiective…

- Accident teribil in județul Argeș. Șoferul unei basculante a fost ranit și a ramas blocat in cabina vehiculului dupa ce acesta a acroșat o poarta din beton care s-a prabușit peste cabina. Un alt barbat aflat in camion a scapat ca prin minune fara leziuni grave. Imagini de coșmar in localitatea Malu…

- Un electrician din județul Prahova a scapat ca prin minune doar cu cateva zgarieturi in urma unui accident de munca ce ar fi putut avea consecințe dramatice. Muncitorul a cazut de la cațiva metri inalțime cu tot cu stalpul pe care se urcase. Culmea norocului este ca omul a scapat cat se poate de ieftin…

- Magistratii au pronuntat sentinta definitiva pentru Mihai Obreja, ciobanul vasluian condamnat pentru uciderea cu salbaticie a unui rival, in timpul unor lupte intre oieri pentru un loc de pasunat.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a anuntat ca in judetul Teleorman, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme traficul se desfasoara pe o singura banda pe DN6 Bucuresti – Alexandria, pe sensul ...

- Un tanar de 20 de ani a murit, iar altul in varsta de 24 de ani a fost ranit grav, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman.

- Potrivit ISU Teleorman, citat de Mediafax, o masina a intrat intr-un copac pe DN 5, in comuna Smardioasa, judetul Teleorman. In urma impactului, ocupantul locului din dreapta, un tanar de 20 de ani, a murit, iar un altul de 24 de ani a fost ranit rav. "Un barbat de 24 de ani, in stare…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria au fost solicitați, marți seara, in jurul orelor 17:30, la un incendiu și miercuri, in jurul orelor 11:00, la un accident rutier. Primul dintre evenimente, incendiul la o anexa (camera centrala termica), s-a petrecut in localitatea Parul Rotund.…

- Un meteorit care a cazut in apropierea orasul american Detroit a provocat un cutremur de doua grade pe scara Richter! Camerele de supraveghere au surprins momentul in care meteoritului cade aproape de periferia orasului.

- Un cuplu din localitatea Leordina a fost la un pas de tragedie marti seara. Ei se indreptau spre un spital din Targu Mureș, insa drumul li s-a oprit brusc in Romuli. Potrivit bistriteanul.ro, barbatul a pierdut controlul volanului și a avut ghinionul ca drumul sa fie necurațat. Stratul de…

- Șoferul unui autoturism Dacia Nova s-a vazut nevoit sa traga pe dreapta, in momentul in care autoturismul la volanul caruia se afla a fost cuprins de flacari. Evenimentul s-a petrecut joi, 11 ianuarie 2018, in localitatea Cosmești, județul Teleorman, potrivit purtatorului de cuvant al ISU ”A.D. Ghica”…

- 277 deficiențe, constatate in timpul derularii a 50 de controale In cursul lunii decembrie 2017, inspectorii de prevenire din cadrul ISU ”A.D. Ghica” Teleorman au desfașurat 50 de controale, dintre care: 33 la operatori economici (22 fiind inopinate), 14 la instituții (9 inopinate), 2 la localitați…

- Incidentul s-a produs, azi dimineata, in localitatea Merenii de Sus din Teleorman. Batrana in varsta de 91 de ani s-a dus sa scoata apa din fantana, dar a alunecat si a cazut. 12 pompierii militari au actionat pentru scoaterea batranei, in siguranta, afara.

- Artista nu a fost prinsa de partenerul sau de trapez si a cazut in unghi oblic spre marginea plasei de protectie, iar de aici a picat direct in manej. Inaltimea de la care a cazut este comparabila cu cea a unui bloc cu 9 etaje. In ciuda faptului ca aceasta cadere a fost atenuata de plasa,…

- Detasamentul de pompieri Tulcea intervine pentru descarcerarea si acordarea primului ajutor calificat victimelor unui accident rutier produs la iesirea din localitatea Cataloi spre Nalbant.Se intervine cu 1 autospeciala de stingere cu apa si spuma, 1 SMURD, 1 autospeciala de descarcerare grea si 11…

- Accident violent in raionul Edineț. Trei persoane au fost traumate dupa ce mașina cu care se deplasau s-a tamponat intr-un copac. Impactul a avut loc azi dimineața in jurul orei 05:30 in apropiere de localitatea Hlinaia.

- Cel putin 48 de persoane si au pierdut viata marti in Peru cand un autocar a cazut de pe o faleza inalta de 100 de metri dupa ce fusese percutat de un camion pe o autostrada de a lungul coastei Pacificului, a anuntat politia, citata de AFP si Agerpres.ro Caderea unui autocar a facut cel putin 48 de…

- Un accident rutier, soldat cu trei victime, dintre care doua incarcerate, s-a petrecut miercuri, 27 decembrie 2017, pe DN6, intre Vitanești și Vaceni, in jurul orei 14:30, in accident fiind implicate trei autoturisme. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, Gelu Dragomir, evenimentul…

- Un barbat in varsta de 40 de ani din Arieseni s-a ales cu dosar penal dupa ce a produs accident sub influenta alcoolului. S-a izbit cu masina de un copac si apoi autoturismul s-a rasturnat in afara soselei. Potrivit IPJ Alba, in 25 decembrie, in jurul orei 18.30, politistii rutieri din Cimpeni au intervenit…

- Tragedie pentru o familie inainte de Sarbatori. Desi aceasta perioada ar trebui sa fie una fericita pentru toata lumea, o familie se pregateste sa-l conduca pe ultimul drum pe un tanar de 27 de ani, tatal unei fetite de doua saptamani.

- Un barbat din Caransebes se afla acum intr-o stare de sanatate foarte grava dupa ce a fost lovit in cap. e pare ca un scandal iscat intre doi barbati s-a lasat cu urmari tragice la Caransebes. In urma unei neintelegeri intre cei doi a izbucnit o cearta iar unul dintre barbați l-a lovit pe celalalt cu…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Un accident rutier grav s-a produs luni, 11 noiembrie, pe DN 22, intre localitatile Babadag si Mihail Kogalniceanu, judetul Tulcea. Un autoturism in care se aflau 2 femei s-a izbit de un copac de pe marginea drumului.

- Un accident rutier cu implicarea unui autocar a avut loc pe traseul Leuseni - Chisinau, in apropiere de satul Bujor din raionul Hancesti.Potrivit informatiilor, soferul a pierdut controlul asupra volanului, iar autocarul a derapat si a intrat intr-un copac.

- "La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de imigrari au preluat de la Politia de Frontiera 65 de persoane depistate, in noaptea de 27 spre 28 noiembrie, la bordul unei ambarcatiuni pe Marea Neagra. In urma activitatilor desfasurate, s-a stabilit ca grupul este format din 31 de barbati, 11 femei…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia feroviara pe magistrala de cale ferata 300 Brasov – Predeal este intrerupta total intre Darste si Timis (in judetul Brasov), dupa ce un arbore s-a prabusit peste calea ferata, sub greutatea zapezii. Din acest motiv,…

- Traficul feroviar este blocat, joi la prânz, între statiile Dârste si Timis din judetul Brasov, dupa ce un copac a cazut peste calea ferata. Un tren este oprit în statie.

- Un autoturism a fost avariat dupa ce un stalp de telecomunicații a cazut peste el. Potrivit purtatorului de cuvant la ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, stalpul, putrezit, a cedat atunci cand unul dintre angajații firmei de telecomunicații a urcat pe el, in timpul unei intervenții. Evenimentul nu s-a soldat…

- Vremea nefavorabila a produs efecte, in ultimele 24 de ore, in zece localitati din judetele Brasov, Calarasi, Covasna, Dambovita, Prahova, Mures si Sibiu. La ora transmiterii acestei stiri, 33 de localitati sunt nealimentate cu energie electrica, iar in municipiul Bucuresti echipajele intervin pentru…

- DE LA BAL, LA SPITAL! INCONSTIENTA…Cu mana in ghips, un tanar chefliu s-a urcat la volan dupa o petrecere pe cinste, nu a nimerit casa, ci un copac. Petrecerea s-a sfarsit pentru el la politie! BETIVAN LA VOLAN… Accident datorat betiei la volan si teribilismului, in noaptea de duminica spre luni, in…

- Un accident mortal a curmat viața unui barbat, care a sfarșit sub roțile unui tractor forestier. Accidentul s-a petrecut intr-o padure din apropierea comunei Malini, miercuri dupa-amiaza, in jurul orei 16.45. Polițiștii care au demarat o ancheta au identificat victima pe drumul forestier Valea ...

- Pentru ca ISU Teleorman nu avea o echipa calificata de scafandrii, unul dintre obiectivele col. Marius Stancu, inspectorul-șef al ISU ”A.D. Ghica” Teleorman, a fost inființarea unei echipe de scafandrii la ISU Teleorman. In cadrul unei conferințe de presa organizata in 28 februarie 2017, col. Marius…

- ISU “A.D.Ghica” Teleorman participa, in aceasta perioada, la cursul de initiere al scafandrilor organizat la Centrul de Pregatire din Constanta, la finalul caruia vor putea desfasura operatiuni de cautare-savlare in mediul acvatic.