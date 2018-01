Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un gest fara precedent pentru un președinte al unei țari democratice, Donald Trump a inventat competiția Fake News Awards iar trusturile de presa care l-au criticat au fost principalii caștigatori. Criticii considera gestul președintelui doar ultima dintr-un lung șir de acțiuni menite sa puna sub…

- Presedintele SUA a publicat pe Twitter un link catre site-ul gop.com, controlat de Republican National Committee, "arma" sa politica. "Castigatorii" Fake News Awards desemnati de Donald Trump sunt CNN, mentionat de patru ori, The New York Times, mentionat de doua ori, si ABC, The Washington Post, Time…

- Presa internationala scrie, miercuri, despre anuntul presedintelui Klaus Iohannis cu privire la postul de prim-ministru, mentionand ca Romania va avea pentru prima data o femeie premier si ca Viorica Dancila este al treilea prim-ministru din ultimul an.“Romania va avea pentru prima data o…

- Emanoil Bocaneanu este acuzat de trafic de influenta, instigare la folosirea, in orice mod, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii, abuz in serviciu contra intereselor persoanelor si abuz in serviciu prin ingradirea unor drepturi. Printre acuzatiile aduse se numara si cea conform careia ar…

- Referitor la articolul cu titlul “Cu copilasii in spital . DSP si ISJ fac publice date diferite ale cazului TBC Post-ul DSP, precizari cu privire la diferențele dintre comunicatul de presa al instituției și cel al ISJ apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea...

- Presa europeana se face ecoul unei scrisori deschise semnate de personalitati ale vietii internationale, un text profund nelinistitor pentru ca aliniaza nu numai un apel de o duritate fara precedent, ci si o serie de argumente care, cel putin, ar trebui sa ne puna foarte serios pe ganduri.

- Gheorghe Grozav, decarul echipei naționale, e pe cale sa-și rezolve situația complicata de la Karabukspor și sa semneze cu o noua echipa. Presa din Turcia anunța ca atacantul de 27 de ani e la un pas sa semneze cu Bursaspor, locul 9 din Turcia. In caz ca mutarea se va concretiza, Grozav va deveni coleg…

- Ministrul Afacerilor Interne Carmen Dan sustine o declaratie de presa joi, la ora 21:00, ea anuntand deja inca din cursul zilei ca va aduce lamuriri „cat de curand“ legate de declaratiile premierului Mihai Tudose, care a acuzat-o ca l-a mintit. Carmen Dan a refuzat la acel moment sa raspunda daca va…

- Ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, va susține miercuri, 10 ianuarie, de la ora 10.00, o conferința de presa la sediul Institutului National de Cercetare - Dezvoltare Medico - Militara „Cantacuzino”. Legea pentru aprobarea OUG 66/2017, prin care s-a infiintat Institutul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Donald Trump a incercat sa fredoneze Imnul National, dar s-a balbait la un moment dat, presedintele uitand versurile imnului. Presa si retelele de socializare au reactionat imediat, comentand aceasta intamplare si punandu-si intrebari despre starea psihica a presedintelui. In scurt…

- Iniante de a intra la sedinta Comitetului Executiv, iderii PSD au fost obligati sa-si lase telefoanele la usa, ca sa nu mai comunice cu jurnalistii. Niculae Badalau, numarul doi in PSD, a venit cu o explicatie hilara.

- Directorul Agentiei Nationale de Securitate a SUA, Mike Rogers, intentioneaza sa isi prezinte demisia, scrie vineri cotidianul Washington Post, citat de Reuters.Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme…

- In luna noiembrie 2017, preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut cu 0,5% fata de luna octombrie 2017, informeaza un comunicat de presa al Institutului Național de Statistica.  In luna noiembrie 2017, comparativ cu luna noiembrie 2016, preturile productiei…

- Presa engleza anunța ca Pep Guardiola il vrea la Manchester City pe francezul Samuel Umtiti, in prezent sub contract cu FC Barcelona. Tehnicianul a fost impresionat de prestațiile aparatorului in tricoul blaugrana. Conform informațiilor aparute in presa engleza și preluate de Mundo Deportivo, City vrea…

- Canada si nordul Statelor Unite sunt afectate de un val de aer polar extrem de rece, care a dus temperaturile la sub -30 de grade Celsius. In unele zone este mai frig si decat in Antarctica sau Marte. Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade la statia…

- Canada si nordul Statelor Unite sunt afectate de un val de aer polar extrem de rece, care a dus temperaturile la sub -30 de grade Celsius. In unele zone este mai frig si decat in Antarctica sau Marte. Este drept ca in Antarctica este vara acum, iar acolo temperatura indica chiar -17 grade…

- „Fenomentul fake news mi se pare foarte, foarte periculos, din alt punct de vedere și cred ca se lucreaza foarte intens și imi scapa motivul. Mi-e teama ca nu este facut pentru a regulariza presa toata - și pe cea din online - și a o duce la un monitor comun, sa vada de adevarul adevarat, ci mi-e…

- Proiectul ”Drumul spre succes – calitate, progres, performanța”, proiect cofinantat din bugetul local al municipiului Turda pe anul 2017, al carui beneficiar este Asociația Parintilor Colegiului National ”Mihai Viteazul” Turda s-a implementat in municipiul Turda, in perioada de 01.09 – 08.12.2017.…

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 164 din 15 februarie 2017, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Ploiesti au dispus sesizarea instantei de judecata, in baza dispozitiilor art.483 Cod procedura penala, cu acordul de recunoastere a vinovatiei inculpatului DOBRICA…

- Zeci de crasneni se vor intrece vineri, 29 decembrie, in cadrul celei de-a XX-a editii a Concursului de Vinuri, ce va avea loc in pivnita comunei, in organizarea Primariei Crasna. Traditioala manifestare se va desfasura in paralel cu un alt eveniment important pentru comunitate – Ziua Barbatilor din…

- Turcul Adra Turan, 30 de ani, n-a jucat niciun meci in acest sezon la Barcelona și urmeaza sa plece in aceasta iarna. Dorit inapoi de Galatasaray, echipa la care a crescut, mijlocașul de 30 de ani este foarte aproape de ajunge la rivala Beșiktaș. Presa din Spania, care citeaza informații din Turcia,…

- Vineri, 21 decembrie a.c., ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) - Directia Anticoruptie pentru Municipiul Bucuresti si Judetul Ilfov (D.A.M.B.J.I.), sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, in urma unor activitati procedurale au retinut in…

- Guvernul este deschis spre comunicare, afirma premierul Mihai Tudose, precizând ca o societate democratica si prospera nu poate exista fara presa. "Vreau sa multumesc ziaristilor acreditati la Guvern. Sunt sigur ca vom avea în continuare o colaborare foarte buna. Guvernul României…

- Celebrul fotbalist spaniol Andres Iniesta nu este destul de bun pentru campionatul Chinei, considera presa din aceasta tara, citata de cotidianul Marca. Posibilul transfer al lui Iniesta de la FC Barcelona la echipa chineza Chongqing Dangdai Lifan, dupa Cupa Mondiala 2018, nu entuziasmeaza presa locala.…

- Astazi isi aniverseaza ziua de nastere: Arpad Bartha , pictor, director al Muzeului de Arta din Brasov, membru al Uniunii Artiștilor Plastici din Romania (n. 1953); Capriel Dedeian , chitarist și compozitor, membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din Romania (n. 1960); Cristian Badescu ,…

- Fostul colonel SRI, Daniel Dragomir a lansat, astazi, în cadrul unei conferințe de presa, Inițiativa Civica ”România 3.0”, despre care precizeaza ca nu are scop politic, ci are drept scop lupta împotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. ”Nu este…

- Regele Mihai va fi inmormantat sambata, la Curtea de Argeș. Cei care vor sa ii aduca monarhului un ultim omagiu, pe ultimul sau drum, o pot face, insa trebuie sa țina cont de faptul ca anumite momente din cadrul ceremoniei se vor desfașura fara accesul publicului. La ora 10.25, un scurt serviciu…

- „Americanii au instalat sisteme de aparare antiracheta Aegis in Romania, le-au scos de pe mare, insa aceste sisteme pot fi inlocuite usor cu rachete de raza medie de actiune. Daca vor continua in aceeasi maniera, nu va duce la nimic bun. Nu avem de gand sa reactionam la fel, ne vom abtine”, a declarat …

- Toți cetațenii vor primi vouchere de vacanța pana in martie-aprilie anul viitor și sunt, deja, instituții care au acordat aceste vouchere, a declarat luni, la Sinaia, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, se arata intr-un comunicat al ministerului de resort. „€Incepand cu 2018 sunt prevazuți și…

- Laureații premiilor Nobel și-au primit distincțiile. Familia regala suedeza a gazduit balul premiilor Nobel, in Sala Albastra a Primariei din Stockholm. In paralel, la Oslo, a avut loc ceremonia in onoarea laureatului cu Nobel pentru pace – Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare. Familia…

- Un responsabil de rang inalt din echipa de tranziție a președintelui american Donald Trump a scris intr-un e-mail datat 29 decembrie ca Rusia "tocmai i-a facut cadou (lui Trump) alegerile din SUA", potrivit unui articol publicat sambata de The New York Times și preluat duminica de CNN.…

- Casa Alba a elaborat un plan prin care secretarul de stat Rex Tillerson ar urma sa fie inlocuit cu Mike Pompeo, actualul director al Agenției Centrale de Informații (CIA). Acest lucru ar urma sa se intample in interval de cateva saptamani, a relatat joi New York Times, citand inalți oficiali americani,…

- Presedintele Donald Trump cere boicotarea CNN, continuand "razboiul" cu reteaua de televiziune, in timp ce administratia sa lupta impotriva incercarii AT&T Inc. de a cumpara compania care detine entitatea media, Time Warner Inc., relateaza News.ro.Trump a criticat propunerea de…

- Cluburile Interact Arad și Interact Arad Cetate ii așteapta pe aradeni la etapa locala a concursului național “Talent Show”, unde vor participa persoane „cu talente aparte, indiferent care ar fi acestea”, care au varstele cuprinse intre 14 și 25 de ani. Maine, de la ora 17, va avea loc etapa locala,…

- 13 persoane au fost reținute și peste 100.000 de lei au fost confiscați de polițiștii din Arges, in urma perchezițiilor efectuate la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 150.000 de lei unor instituții de credit, nebancare. In urma perchezitiilor, polițiștii au confiscat, in vederea…

- Cel putin noua institutii de presa ce opereaza in Rusia si sunt finantate din strainatate risca sa fie declarate „agenti straini“ in baza noii legi adoptate recent de Duma de Stat, transmite postul pro-Kremlin RT.

- Liz Smith, o cunoscuta autoare de cronici mondene din presa americana, care a dezvaluit informații in premiera despre destramarea primei casnicii a președintelui american Donald Trump și a contribuit decisiv la creșterea interesului manifestat de industria mass-media fața de știrile despre celebritați,…

- In perioada urmatoare, mai multe instituții din Alba primesc dosare de participare la concursuri organizate pentru posturi vacante. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 noiembrie 2017 si conditii de…

- Trei generatii ale familiei regale a Romaniei au fost implicate intr-un scandal public joi, dupa ce un print dezmostenit a incercat sa-si vada bunicul suferind, ceea ce a determinat-o pe mama tanarului sa-l repudieze, comenteaza The Associated Press in materialul ”O cearta lipsita de demnitate sfasie…

- Bernie Ecclestone, fostul proprietar al Formulei 1, a declarat ca amenintarile companiei Ferrari privind posibila parasire a competitiei auto dupa anul 2020 sunt reale, scrie The Independent. "Daca vor realiza ca nu pot castiga, cei de la Ferrari vor propune noi reglementari. Daca noile reguli vor conduce…

- Pe perioada a doua zile, Protopopiatul Ortodox Roman Dej, in parteneriat cu Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Dej, a organizat un campionat de fotbal intitulat „Cupa Prieteniei 2017”. Evenimentul sportiv a fost dedicat tinerilor din parohiile aparținatoare Protopopiatului Ortodox Roman Dej. Sambata,…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de DGA, activitatile procedurale sunt realizate intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie, in perioada septembrie - octombrie 2017. Simultan cu perchezitiile domiciliare au loc audieri…

- Un elicopter rus a a fost implicat într-un accident cumplit. Aparatul de zbor s-a prabușit în mare, în apropierea arhipelagului norvegian Svalbard, în zona arctica. Potrivit primelor informații, la bordul elicopterului se aflau opt persoane. …

- Interesul comunitatii stiintifice pentru Marea Neagra a crescut simtitor mai ales dupa schimbarile profunde socio economice din ultimele decenii. Urmatoarele caracteristici o fac unica printre marile lumii: calitatea ei de zona de falie intre civilizatii, religii si mentalitati, dar si de posibil liant…

- In timpul unei conferințe de presa, președintele Cehiei, Milos Zeman a reușit sa șocheze pe toata lumea dupa ce a scos o pușca AK-47 – Kalașnikov, din lemn, pe care era inscripționat mesajul ”pentru jurnaliști”, scrie The Independent. Președintele ceh a aparut cu ”arma” in contextul in care multimilionarul…

- Potrivit cercetarii citate, 46% dintre cei care au raspuns considera ca presa a fabricat informații false despre președintele american Donald Trump și despre administrația sa. 37% sunt de parere ca presa nu a inventat știri false despre Trump și administrația prezidențiala. 17% sunt nehotarați. …