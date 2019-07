Stiri pe aceeasi tema

Presedintele SUA, Donald Trump, vrea sa initieze retragerea trupelor americane din Afganistan inaintea scrutinului prezidential din anul 2020, a declarat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, informeaza MEDIAFAX.

- Schimbare de abordare la Casa Alba: presedintele Donald Trump a laudat luni eforturile recente ale Pakistanul in privinta situatiei din Afganistan, de unde SUA intentioneaza sa se retraga dupa 18 ani de interventie militara, transmite AFP. "Am facut multe progrese in ultimele saptamani si Pakistanul…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat intr-un interviu difuzat luni de Fox News ca intentioneaza sa mentina o prezenta "foarte puternica a serviciilor de informatii in Afganistan si dupa o retragere a trupelor americane, numind aceasta tara drept un "Harvard pentru teroristi", relateaza AFP si…

Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat luni ca tara sa isi va retrage militarii din Irak in iunie 2020 si ca trupele neo-zeelandeze desfasurate in Afganistan isi vor continua misiunea cel putin pana in decembrie anul viitor, transmit Reuters si dpa, relateaza Agerpres.

- Patru dintre militarii romani raniți in Afganistan, vineri, 24 mai, din Batalionul 300 Protecția Forței „Sfantul Andrei”, au fost externați, informeaza un comunicat al Ministerului roman al Apararii...

Președintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj, in urma ranirii a cinci militari romani, in Afganistan. Seful statului spune ca le datoram intreaga noastra recunoștința celor care servesc țara cu profesionalism și dedicare in zone de conflict. "Sunt alaturi de militarii noștri raniți astazi,…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a explicat, miercuri, la Craiova, ce anunț va face PSD in noaptea alegerilor europarlamentare despre prezidentiale.„Am vazut dupa declaratia mea foarte multe comentarii. Sunt proaste. Nu am spus nimic altceva decat ca vom prezenta punctul nostru de vedere. Ce…

- Presedintele american Donald Trump s-a distantat de noua lege restrictiva anti-avort din Alabama, prin expunerea unor viziuni personale diferite, chiar in timp ce ii indemna pe activistii anti-avort sa ramana uniti, odata cu indreptarea tarii catre alegerile din 2020, scrie Associated Press.