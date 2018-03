Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat luni o remaniere ministeriala, un proces care are loc din cinci in cinci ani si care se inscrie anul acesta intr-o anumita continuitate, prin mentinerea in post a ministrului de Externe Wang Yi, relateaza AFP conform News.ro . Wang, in varsta de 64 de ani, o fata cunoscuta in strainatate…

- Dupa ce, recent, președintele american, Donald Trump, lua in considerare optiunea unui raspuns armat din partea SUA, in cazul in care atacurile regimului sirian condus de Basahr al-Assad impotriva propriului popor vor continua. In acest context, raspunsul Rusiei nu a incetat sa apara, Moscova transmițand…

- Intr-un discurs in fața militarilor din San Diego, președintele SUA a spus ca iși dorește și o armata spațiala. Donald Trump spune ca și spațiul cosmic este o zona de razboi și vrea, la fel ca armata și marina, sa aiba forțe și pentru o eventuala lupta in cosmos. Intr-un discurs in fața militarilor…

- Presedintele american Donald Trump si-a inceput vizita oficiala din California promovandu-si politicile mai dure privind imigratia. El a fost intampinat cu proteste si critici intr-un stat care ii este ferm impotriva, scrie The Guardian, conform news.ro.Air Force One a aterizat la o baza aeriana…

- 'Noua mea strategie de securitate recunoaste ca spatiul este o zona de lupta, la fel ca pamantul, cerul si marea', a declarat Trump in cursul unei scurte vizite la baza aeriana Miramar, intr-o suburbie a San Diego (in sudul Californiei). 'Vorbeam despre aceasta zilele trecute pentru ca noi…

- Trump se va duce la frontiera la Otay Mesa, la sud de San Diego, locul unde sunt expuse cele opt prototipuri ale zidului pe care vrea sa il construiasca pe cei circa 3.000 de kilometri de granita cu Mexicul, una dintre principalele sale promisiuni de campanie. Dupa ce va examina prototipurile de zid,…

- Povestea adolescentului din SUA care ajuta oamenii strazii sa-și gaseasca un loc de munca. Oamenii fara adapost din San Diego, California, sunt ajutați sa-și gaseasca un loc de munca de catre un adolescent in varsta de 16 ani. Tanarul Kevin Barber ii ajuta pe oamenii strazilor sa caștige bani, sa aiba…

- Cand Yngve Slyngstad ia o decizie, investitorii din intreaga lume isi iau notite, scrie Politico. Norvegianul conduce cel mai mare fond de investitii guvernamental si aproximativ 885 mld. dolari din petrol sunt pusi deoparte pentru generatiile viitoare. Fondul pe care il conduce norvegianul este cel…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat marti ca alianta isi va continua sprijinul pentru instruirea fortelor armate ale Irakului, relateaza agentia DPA. ''La cererea guvernului irakian, NATO intentioneaza sa-si intensifice sprijinul cu o noua misiune de instruire in Irak'', a declarat…

- Se pare ca presedintele Trump a inceput un regim special unde reduce consumul de alimente nesanatoase pe care le consuma cu mare placere. Recent, medicul personal si alti trei oameni familiarizați cu alimentatia lui Trump au declarat pentru Bloomberg ca este pus la dieta deoarece nu mai are mult si…

- Aproximativ 30 de persoane au fost ucise vineri intr-un atac vizand sediul Statului Major al fortelor armate din Burkina Faso, la Ouagadougou, unde Ambasada Frantei si Institutul Francez au fost de asemenea vizate, relateaza AFP. Atacurile - comise de mai multe grupuri de barbati inarmati - au inceput…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat miercuri ca partile din zidul de frontiera despre care el spune sunt dorite de California nu vor fi construite pana cand nu va fi aprobat intregul zid de la granita sudica, desi oficiali ai statului au declarat ca se opun ferm acestui

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, continua sa caute solutii pentru a miscora numarul atacurilor armate din tara. De aceasta data, liderul de la Casa Alba a propus ca in SUA sa fie deschise mai multe spitale de psihiatrie.

- Presedintele american Donald Trump si-a reiterat joi opinia ca inarmarea unor profesori, special instruiti, ''ar rezolva instantaneu'' situatii de genul atacului armat produs saptamana trecuta intr-un liceu din Florida, transmite Reuters. Ideea sa a provocat deja reactii…

- Cei doi au convenit marti sa consolideze cooperarea bilaterala in domeniul securitatii, comertului si migratiei, au informat cele doua tari, scrie AFP. "Presedintele Trump a subliniat angajamentul sau pentru a extinde cooperarea dintre Statele Unite si Mexic in domeniul securitatii, comertului…

- Oamenii foarte bogați ar trebui sa plateasca taxe ”semnificativ mai mari”, a declarat miliardarul american Bill Gates, cofondator al Microsoft și al doilea cel mai bogat om din lume, scrie MarketWatch . ”Am platit mai multe taxe decat oricine altcineva, de peste 10 miliarde de dolari, dar guvernul ar…

- Denuntand comisiile, anchetele si "ura intre partide" provocate de scandalul privind amestecul Rusiei in alegeri, presedintele american Donald Trump a afirmat duminica, intr-o serie de postari pe Twitter, ca Moscova "a reusit dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale", daca intentia sa a fost cu adevarat…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a scris, duminica, pe Twitter, ca Rusia a reusit, dincolo de cele mai nebunesti vise ale sale, sa creeze haos, dezordine si discordie in SUA, informeaza site-ul postului France 24. ”Daca scopul Rusiei a fost sa creeze discordie, dezordine si haos in Statele…

- O racheta Falcon 9 ce va decola sambata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania inteționeaza sa ofere internet in orice zona din lume, informeaza News.ro.

- CHIȘINAU, 15 feb — Sputnik. Modelul Xenia Deli își ține mereu la curent fanii pe Instagram cu activitațile sale profesionale, dar și cele din viața privata. Potrivit postarilor, cel mai mult timp și-l petrece în California, acolo unde ar avea o activitatea ce ține de…

- Un elicopter militar turc a fost doborat in cadrul operatiunii Ramura de Maslin care are loc in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan. Președintele Turciei a facut anunțul intr-un discurs televizat. „Mai devreme, unul dintre elicopterele noastre a fost doborat”, a spus Erdogan.…

- Un avion F-16 al Israelului, doborat de forțe armate din Siria. Un avion militar F-16, care aparține forțelor armate israeliene, s-a prabușit, sambata, in partea nordica a Israelului, dupa ce a fost atacat cu rachete de forțele siriene, spune armata Israelului. Din fericire ambii piloți au reușit sa…

- Recent, portalul Noi.md a publicat materiale foto și video, unde putea fi vazuta ramura rupta a unui copac, atirnind deasupra carosabilului. Ulterior, serviciile orașenești au eliminat operativ pericolul. Astazi, la redacția noastra au parvenit fotografii cu inca o ramura de copac care sta sa se rupa,…

- Statele Unite ar putea intreprinde noi actiuni militare impotriva fortelor guvernamentale siriene, pentru a descuraja utilizarea armelor chimice, afirma surse oficiale de rang inalt de la Washington. Fara a dezvalui identitatea acestor surse, Reuters citeaza declaratii facute joi presei, potrivit…

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- Presedintele Yemenului a ordonat duminica tuturor unitatilor sale militare "sa inceteze imediat focul" dupa luptele sangeroase care au izbucnit cu fortele separatiste in Aden, mare oras din sudul acestei tari scena a unui indelungat razboi, informeaza AFP si Reuters. La ordinul presedintelui…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal in aceasta tara,…

- Pentru prima oara de la sfarsitul Razboiului Rece, americanii se tem de modul in care ar putea utiliza presedintele SUA arsenalul nuclear pe care il are la indemana. Recent, acesta a publicat pe pagina sa de Twitter faptul ca ''butonul sau...

- Americanul Tiger Woods (42 ani), fostul numar unu mondial in golful profesionist, care incearca sa-si relanseze cariera compromisa de accidentarile repetate, va disputa prima sa competitie oficiala a sezonului 2018 la finele lunii ianuarie, pe parcursul de la Torrey Pines, in apropiere de San Diego…

- Compania SuperMeat a progresat cu planurile sale de a produce carne de pui fara sa fie nevoie de omorarea niciunui animal. Recent, a anuntat ca a primit o finantare de 3 milioane de dolari si a format un parteneriat cu una dintre cele mai mari...

- Intr-o postare pe contul sau de Twitter, presedintele american face glume pe tema incalzirii globale, in timp ce Statele Unite se confrunta cu un val de frig extrem, cu temperaturi de pana la minus 40 de grade Celsius. "In Est, ar putea fi Ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat vreodata.…

- "In Est, ar putea fi ajunul de an nou CEL MAI FRIGUROS inregistrat vreodata. Poate ca ne-ar fi de folos putin din acea Incalzire Climatica pentru care Tara noastra, dar nu alte tari, se pregatea sa plateasca TRILIOANE DE DOLARI pentru a se proteja de ea. Infofoliti-va!", a scris Donald Trump, pe…

- Statele Unite au suspendat serviciile de vize in cadrul misiunilor diplomatice din Turcia in luna octombrie, iar Turcia a replicat cu masuri similare. Conflictul a fost declansat de arestarea a doi angajati ai consulatului SUA din Istanbul, suspectati de implicare in tentativa esuata de lovitura…

- Kenneth Libbrecht, fizician la Institutul Tehnologic din California, vrea sa obtina in laborator cel mai mare fulg de nea si sa-i impinga simetria cat mai aproape de perfectiune. Prin controlul atent al conditiilor de formare a fulgilor de zapada, el a reusit sa obtina fulgi cu diametrul de 1,2 centimetri…

- A trecut aproape un an din presedintia lui Donald Trump si zidul de la granita cu Mexic pe care presedintele l-a promovat cu atata pasiune in campania electorala este inca in stadiul de prototip. Mai exact, exista opt prototipuri, nu mai lungi de zece metri fiecare, in desertul de langa San Diego,…

- 20 decembrie - In Orientul Mijlociu, succesele de astazi pot fi esecurile de maine. A fost o zi de 1 mai 2003. Primavara lasa locul verii la San Diego, California, unde s-a oprit USS Abraham Lincoln in drumul sau catre baza din statul Washington. Nava tocmai venise din Golful Persic, unde fusese…

- Majoritatea oamenilor pot vizualiza calendarul anului viitor intr-un mod vag, dar pentru unele persoane imaginea este mult mai clara. A facut o POZA NORMALA cu fiul sau. Cand s-a uitat la fotografie a vazut un DETALIU SOCANT Aproximativ 1% din populatie detine o abilitate stranie, numita…

- Firma americana Ignyta, care dezvolta un tratament impotriva unor tumori, a fost cumparata de grupul farmaceutic elvetian Roche, cel mai mare producator de medicamente impotriva cancerului din lume, pentru suma de 1,7 miliarde de dolari (1,4 miliarde de euro), la un pret de 27 dolari pe actiune, arata…

- Ignyta, cu sediul in San Diego, California, se concentreaza pe medicina de precizie in oncologie, care urmareste sa testeze, sa identifice si sa trateze pacientii cu cancer care prezinta mutatii rare specifice. "Acordul de fuziune a fost aprobat in unanimitate de consiliile Ignyta si Roche", arata comunicatul.…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, în California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, în perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco,…

