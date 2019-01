Trump vrea acum zid de otel

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a cerut Congresului american, marti, sa finanteze cu 5,7 miliarde de dolari zidul de la granita cu Mexicul, insa nu a declarat o stare de urgenta pe aceasta tema, asa cum era vehiculat, lucru ce ar fi putut duce la o finantare unilaterala a proiectului.

- Presedintele american Donald Trump a cerut Congresului american, marti, sa finanteze cu 5,7 miliarde de dolari zidul de la granita cu Mexicul, insa nu a declarat o stare de urgenta pe aceasta tema, asa cum era vehiculat, lucru ce ar fi putut duce la o finantare unilaterala a proiectului.

- Presedintele american Donald Trump va argumenta ca un zid la granita cu Mexicul este necesar pentru a gestiona o „criza” a imigratiei, scrie BBC, relateaza News.ro.Trump isi va sustine pozitia in primul sau discurs din Biroul Oval al Casei Albe, miercuri dimineata, la ora Romaniei 4.00.…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat ca ar putea inchide frontiera SUA-Mexic in cazul in care Congresul de la Washington nu aproba alocarea a 5 miliarde de dolari pentru zidul de la granita de sud a Statelor Unite, care a fost propus de liderul de la Casa Alba pentru a combate imigratia.

- Trump ordona Pentagonului sa infiinteze ”Comandament militar al spatiului”. Intr-un mesaj adresat secretarului Apararii Jim Mattis si publicat de Casa Alba, Trump i-a ordonat de asemenea secretarului american al Apararii sa recomande numirea unui ofiter de rang inalt care sa supervizeze acest nou…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata ca doreste sa se renunte rapid la Acordul de liber schimb nord-american (NAFTA), din 1994, dintre Statele Unite, Canada si Mexic, in favoarea noului tratat pe care tocmai l-a semnat cu aceste tari, cu riscul unei posibile confruntari cu Congresul…

- Politia de frontiera din SUA a arestat aproape 17.000 de membri ai unor familii care au incercat sa traverseze granita dinspre Mexic in septembrie, o crestere cu 31% comparativ cu luna precedenta, conform unor statistici oficiale facute publice marti, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Presedintele american Donald Trump a amenintat joi ca va inchide frontiera intre SUA si Mexic, in contextul in care mii de migranti traverseaza in prezent America Centrala pe jos in speranta de a ajunge in Statele Unite, informeaza agerpres.ro.