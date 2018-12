Stiri pe aceeasi tema

- 'Tocmai am avut o discutie telefonica lunga si foarte buna cu presedintele Xi al Chinei. Avansam bine spre un acord', a scris miliardarul republican pe Twitter. 'Daca va fi obtinut, va fi unul comprehensiv si va acoperi toate subiectele, domeniile si punctele de disputa. Facem mari progrese', a insistat…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, luni, ca va putea initia discutii cu liderii Chinei si Rusiei pentru oprirea "cursei incontrolabile a inarmarii" la nivel mondial."Sunt sigur ca, la un moment dat in viitor, presedintele Chinei, Xi Jinping, si cu mine, impreuna cu presedintele…

- China "va reduce si va elimina" taxele vamale asupra automobilelor americane pe care le importa, a afirmat duminica seara presedintele american, Donald Trump, la o zi dupa armistitiul convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in razboiul lor comercial. "China a acceptat sa reduca si sa…

- China "va reduce si va elimina" taxele vamale asupra automobilelor americane pe care le importa, a afirmat duminica seara presedintele american, Donald Trump, la o zi dupa armistitiul convenit cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in razboiul lor comercial, relateaza AFP preluata de Agerpres.

- Donald Trump va mentine taxe vamale de 10- pentru un cuantum de 200 de miliarde de dolari la importurile chineze, dar deocamdata nu le va majora la nivelul de 25-, a comunicat Casa Alba. "China urmeaza sa decida formal achizitionarea unei cantitati substantiale de produse agricole, energetice si industriale…

- Presedintele SUA Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping au convenit sa sisteze aplicarea noilor tarife comerciale pentru o perioada 90 de zile, timp in care sa se poata purta discutii pe aceasta tema, informeaza BBC.

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo a avut duminica o intrevedere la Phenian cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, dupa care a ajuns la Seul pentru o vizita in Coreea de Sud in cadrul unui turneu asiatic, relateaza AFP si Kyodo. "Am avut o vizita buna la Phenian pentru a ma intalni cu presedintele…