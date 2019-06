Stiri pe aceeasi tema

- Deși e mult mai important ce s-a intamplat la alții (cum ar fi revenirea exploziva a lui Farage in Marea Britanie sau victoria lui Orban in Ungaria, dovada ca nu te pui cu optiunea cetateanului), sa vedem totuși cu ce ne-am ales noi. PSD. Aparent, social-democratii sunt marii invinsi.…

- O mașina furata de mai bine de șase luni a fost gasita abandonata in Timișoara, cu ajutorul membrilor unui grup pe Facebook. Mașina, un Fiat 500, zacea de multa vreme intr-o parcare, iar un internaut i-a facut o poza, publicata pe grupul INFO TRAFIC jud. Timiș. Polițiștii s-au sesizat și dupa ce au…

- „Este prea multa rautate in societatea actuala” a afirmat luni, Arhiepiscopul Irineu, in cadrul unui eveniment comemorativ la Abrud, si a adaugat ca „nu trebuie neglijata schimbarea in bine a oamenilor”. De asemenea, ierarhul a prezentat ca solutie „pentru edificarea materiala si spirituala a tarii…

- Fotbalistul echipei FC Viitorul, Eric de Oliveira, a delcarat, sambata seara, dupa castigarea Cupei Romaniei, ca a asteptat 12 ani pentru a obtine un astfel de succes in Romania, informeaza News.ro.Citește și: VIDEO Fiul lui Gica Hagi, Ianis Hagi, a primit Cupa Romaniei din partea președintelui…

- Gabriela Cristea a acordat un interviu pentru revista VIVA!, in care a vorbit despre familia ei și despre cum i s-a schimbat viața, dupa ce a devenit mama a doua oara. La 40 de ani, vedeta are o casnicie așa cum și-a dorit și iși dedica timpul creșterii celor doua fetițe, Iris și Victoria, lucru care…

- „Sa ne fereasca Dumnezeu sa ajunga astia sa conduca județul, ca ne-am dat dracu”, a spus vineri, într-o conferința de presa, despre șefii locali ai PSD, președintele ALDE Alba, Ioan Lazar. „Trebuie sa mearga la ei sa pupe mâna la șeful cel mare, sa plece capul”, a…

- La data de 10.04.2019 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate- Serviciul de Investigare a Infracțiunilor de Terorism efectueaza…