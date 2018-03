Trump. Visul unui preşedinte: "Armată spaţială" 'Noua mea strategie de securitate recunoaste ca spatiul este o zona de lupta, la fel ca pamantul, cerul si marea', a declarat Trump in cursul unei scurte vizite la baza aeriana Miramar, intr-o suburbie a San Diego (in sudul Californiei). 'Vorbeam despre aceasta zilele trecute pentru ca noi facem o munca extraordinara in spatiu', a adaugat el, in cadrul unui discurs rostit in fata puscasilor marini. 'Am spus, poate, ca avem nevoie de o armata noua si care se va numi armata spatiala', a afirmat presedintele american. 'Nu am fost cu adevarat serios, dar mi-am zis ca este o idee buna',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca si-ar dori sa creeze o 'armata spatiala' alaturi de trupele terestre, marina (US Navy) si fortele aeriene (US Air Force), dar punand imediat la...

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca si-ar dori sa creeze o 'armata spatiala' alaturi de trupele terestre, marina (US Navy) si fortele aeriene (US Air Force), dar punand imediat la indoiala seriozitatea propunerii sale, potrivit Agerpres.

- Trump se va duce la frontiera la Otay Mesa, la sud de San Diego, locul unde sunt expuse cele opt prototipuri ale zidului pe care vrea sa il construiasca pe cei circa 3.000 de kilometri de granita cu Mexicul, una dintre principalele sale promisiuni de campanie. Dupa ce va examina prototipurile de zid,…

- 'Am fost foarte clari cu privire la faptul ca nu ar fi deloc intelept (pentru regimul sirian) sa utilizeze arme chimice impotriva populatiei si civililor, indiferent de campul de lupta', le-a spus Mattis jurnalistilor cu ocazia deplasarii in aceasta tara din Golf. Avertismentul lui Mattis,…

- "Rusia are nevoie de un echilibru atomic de putere cu Statele Unite si trebuie sa-l mentina si sa-l extinda", a declarat Navalnii intr-un interviu pentru cotidianul german Die Welt si celelalte publicatii din alianta ziarelor LENA (Leading European Newspaper Alliance). "Poate ca pare de…

- Noile prevederi ridica varsta minima pentru achizitia de arme de foc de la 18 la 21 de ani, introduc o perioada de trei zile de "asteptare" pentru cumparatori si scot in afara legii dispozitivele care permit accelerarea tirului la armele semiautomate. Proiectul legislativ a fost adoptat de Senatul…

- Guvernul polonez a adoptat un proiect de lege total schimbat, care permite retragerea gradelor generalilor comunisti – reiese din documentele puse pe 1 Martie la dispozitie de Centrul Guvernamental Legislativ, potrivit Hotnews. Premierul Mateusz Morawiecki a anuntat ca guvernul a adoptat proiectul de…

- Premierul Mateusz Morawiecki a anuntat astazi, 1 martie, ca guvernul a adoptat proiectul de lege al retragerii gradelor ("degradarea"). "Visul generatiei noastre a fost ca aceasta dreptate sa se faca la inceputul perioadei transformarilor, dar atunci nu a fost posibil, astazi devine posibil", a spus…

- Capitanul Rotariu, la a treia misiune in Teatrul de Operatii Afghanistan Foto: Mario Balint. Capitanul Cosmin Rotariu este consilier pe probleme de instructie si doctrina în Zona 404. Adica, Politia afghan, politie care lupta cot la cot cu militarii din cadrul Armatei Nationale Afghane, Corpul…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat marti ca programul referitor la inzestrarea cu submarine se afla in analiza fortelor navale, iar achizitia in acest caz ar putea incepe dupa 2020."Programul referitor la submarine este in analiza, in momentul de fata, la Fortele Navale…

- Cu toate ca administrația lui Trump este pe cale sa stabileasca soarta Stației Spațiale Internaționale, NASA vrea sa mai obțina citeva fonduri. Agenția spațiala vrea sa construiasca un avion supersonic puțin altfel. Cererea de buget a NASA pentru 2019 arata planurile pe care cea mai mare agenție spațiala…

- Administrația prezidențiala a SUA transmite un mesaj clar regimului sirian al lui Bashar Al-Assad. Forțele armate ale republicii federale sunt gata sa intervina, in cazul in care se va dovedi ca președintele va continua sa foloseasca arme chimice impotriva propriului popor.

- Mick Mulvaney, directorul de buget al Casei Albe, sustine ca parada militara ceruta de presedintele american Donald Trump ar putea costa 30 de milioane de dolari. In cadrul audierilor din Congres, Mulvaney a spus ca parada ar costa intre 10 si 30 de milioane de dolari, in functie de dimensiunea…

- Statele Unite cer din nou aliatilor sa mareasca bugetul militar. Jim Mattis, secretarul american al Apararii, participa la Bruxelles la reuniunea ministrilor apararii din NATO, unde reia ideea cresterii bugetelor militare.

- Planul de buget al lui Trump - privit de Congres ca o simpla recomandare - va atrage probabil critici din partea celor care se tem ca republicanii sa nu incurajeze deficitul. De altfel, bugetele prezidentiale sunt adesea ignorate de Congresul SUA, care controleaza "baierile pungii" federale, noteaza…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind „un atac la scara larga” si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al Israelului, scrie The Times of Israel.…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Cinci civili sirieni care manifestau simptome de asfixie au fost spitalizati duminica, dupa bombardamente ale fortelor guvernamentale la Saraqeb, în provincia Idlib, informeaza AFP. Organizatia neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a relatat ca dupa ce elicoptere…

- Agenti ai ICE (Immigration and Customs Enforcement), agentia federala specializata cu expulzarea din SUA a imigrantilor fara acte în regula, au inspectat 77 de magazine si birouri în ultimele zile în nordul Californiei pentru a gasi eventuali angajati în situatie ilegala, potrivit…

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- Tribunalul Bucuresti a respins acum cateva zile solicitarea facuta de FCSB de a se lua in calcul prejudiciul solicitat de CSA doar pe perioada 2011-2014, astfel ca Gigi Becali a facut un nou demers in instanta. Astfel, finantatorul a cerut o noua evaluare a marcilor detinute de CSA Steaua, dorind…

- Mike Pompeo, directorul CIA, se asteapta ca Federatia Rusa sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc in noiembrie si a precizat ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. Cu toate ca in ultima perioada…

- Primus Auto, cel mai mare dealer Volvo din Romania, inaugureaza un concept de showroom & service revolutionar in urma unei investitii de peste 1.000.000 euro. Ideea noului spatiu se bazeaza pe doua concepte inovatoare, Volvo Personal Service (VPS) si Volvo Retail Experience (VRE).

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile în regiunea Afrin din Siria s-a soldat pâna acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a anuntat ca interventia turca in Siria se va extinde in curand si la Manbij. El a cerut Statelor Unite sa nu mai sprijine YPG , iar marti seara a discutat despre criza din Siria cu omologul sau american, secretarul de stat Rex Tillerson, cu ocazia unei…

- Marcata, in premiera, la 21 ianuarie 1986 in Michigan, SUA, Ziua mondiala a imbratisarilor este initiativa lui Kevin Zaborney, psiholog si specialist in prevenirea delicventei juvenile. Ideea i-a venit dupa ce a observat ca americanii se rusineaza si se simt ...

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP, conform agerpres.ro. 'Administratia examineaza…

- 'Administratia examineaza foarte serios optiunile militare care ar putea intra in joc in ceea ce priveste Coreea de Nord', a declarat Mac Thornberry, presedintele Comisiei pentru fortele armate din Camera Reprezentantilor a Congresului SUA. 'Antrenamentele sunt foarte serioase', a adaugat el. 'Militarii…

- Armata americana se pregateste „foarte serios” de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga în situatia ca aceste pregatiri sa fie puse în practica, relateaza AFP. „Administratia examineaza…

- Armata americana se pregateste 'foarte serios' de un posibil razboi cu Coreea de Nord, a indicat marti un ales republican, care si-a exprimat totusi speranta sa nu se ajunga in situatia ca aceste pregatiri sa fie puse in practica, relateaza AFP. 'Administratia examineaza foarte…

- Initiatorii referendumului republican legislativ privind anularea legii prin care au fost aduse modificari la Codul Electoral, fiind aplicat sistemul mixt de vot, sustin ca nu vor renunta la aceasta idee chiar daca CEC a respins inregistrarea grupului de initiativa. Declaratia a fost facuta in cadrul…

- Bilantul persoanelor care si-au pierdut viata in urma alunecarilor de teren din sudul Californiei a ajuns la 18 dupa ce echipele de salvare au gasit inca un corp neinsufletit, a anuntat vineri seriful comitatului Santa Barbara, Bill Brown, citat de DPA. Corpul unui barbat in varsta de…

- Ideea "Marșului Speranței" este a clujeanului Sorin Bobis, caruia i s-au alaturat Reka Denes, o tanara din Targu Mures, Nicolae Campan, dar și un francez care traiește de cațiva ani in Romania - Alexandre Lacaille. Alaturi de ei vor fi de sambata sau duminica, de la Sighisoara, Cristinel Ciolacu, Gheorghe…

- Acum niște ani am vazut un film tare bun, de suflet și plin de umor, in care jucau doi mari actori, care nu intamplator sunt unii dintre actorii mei preferați: Jack Nicholson și Morgan Freeman. Iar filmul se numește „Bucket List“. Sigur l-ați vazut, iar cei care nu ați avut ocazia ar trebui sa il vizionați.…

- Armata a declarat ca Pakapong Tanyakan a murit brusc in urma unui atac de cord, dar nu a dat detalii legate de rezultatele autopsie, motiv pentru care familia a devenit suspicioasa. Atunci cand corpul fara viața al tanarului a ajuns acasa, in acel moment familia a organizat o inmormantare…

- Medicul chirurg brasovean Dan Grigorescu a prezentat pe contul personal de Facebook situatia absurda in care se gaseste un rezident de 32 de ani din cauza birocratiei si lipsei de interes a sistemului sanitar.

- Este un esec al presedintelui american, care si-a anuntat la sfarsitul lui iulie, intr-o salva de tweet-uri, decizia de a interzice persoanelor transgen sa serveasca in armata, insistand asupra "poverii costurilor medicale enorme" si unor "perturbari". El revenea astfel asupra hotararii fostului presedinte…

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, in urma tirurilor soldatilor israelieni intervenite in timpul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP, care citeaza surse medicale.

- 20 decembrie - In Orientul Mijlociu, succesele de astazi pot fi esecurile de maine. A fost o zi de 1 mai 2003. Primavara lasa locul verii la San Diego, California, unde s-a oprit USS Abraham Lincoln in drumul sau catre baza din statul Washington. Nava tocmai venise din Golful Persic, unde fusese…

- Ministerul Securitatii Interne din SUA (DHS) "a examinat schimbari de procedura, de politica, de reglementare" pentru a combate imigratia ilegala si anumite masuri "au fost aprobate", a declarat fara alte detalii Tyler Houlton, purtatorul de cuvant al DHS, pentru Washington Post.Mai multi…

- Ideea brilianta a artistei, Vilija Vitkute, de a crea diferite picturi colorate pe corpul oamenilor, a fost preluata in diferite locuri cu scopul de a imprastia fericirea, iubirea, pacea si culoarea pentru a inspira oamenii.

- Interviu cu Mariana Furdui, instructor de fitness Cristina Bumbu-Danuța, pentru Sputnik Moldova Ai facut studii în domeniul designului de interior, cu toate acestea acum ești instructor de fitness, cum s-a întâmplat? Mie mi-a placut sportul de mica. Acum câțiva…

- Un pompier a murit in timpul eforturilor de stingere a incendiului 'Thomas', care a mistuit de saptamana trecuta peste 98.000 de hectare de vegetatie in sudul Californiei (SUA), relateaza vineri EFE. Ken Pimlott, seful Departamentului Forestier si de Paza impotriva Incendiilor din California, a informat…

- Un pompier și-a pierdut viața in timp ce incerca sa stinga incendiul Thomas, care a mistuit de saptamana trecuta peste 98.000 de hectare de vegetatie in sudul Californiei, relateaza BBC News. Pompierul, in varsta de 32 de ani, facea parte din unitatea din San Diego. Acesta era casatorit și era tatal…

- Un obiect in forma de tigara despre care se presupune ca este un asteroid interstelar poate fi de fapt o nava spatiala a unei civilizatii extraterestre. Afirmatia a fost facuta de savantii de la SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence), care au decis sa foloseasca un telescop puternic pentru…

- Un obiect in forma de tigara despre care se presupune ca este un asteroid interstelar poate fi de fapt o nava spatiala a unei civilizatii extraterestre. Afirmatia a fost facuta de savantii de la SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence),...