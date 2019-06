Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, i-a spus miercuri premierului irlandez, Leo Varadkar, la sosirea intr-o scurta vizita in Irlanda, ca problema ridicata de "zidul sau, de frontiera sa" se va incheia prin gasirea unei solutii pozitive, relateaza AFP. Frontiera dintre Republica Irlanda…

- Donald Trump, Emmanuel Macron si regina Elizabeth a II-a au lansat miercuri, la Portsmouth, manifestarile cu ocazia marcarii a 75 de ani de la Debarcarea din Normandia, aducand un omagiu eroilor ce au contribuit la eliberarea Europei de sub jugul nazist, relateaza AFP, potrivit News.ro.Citește…

- Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit miercuri, in orasul englez Portsmouth, dupa ce au participat la ceremonia de marcare a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor in Normandia (Ziua Z) in Al Doilea Razboi Mondial, transmit reuters si dpa. Cei…

- Presedintele american Donald Trump va participa alaturi de Regina Elisabeta in Portsmouth la aniversarea a 75 de ani de la debarcarea din Normandia, in ultima sa zi in Marea Britanie, relateaza BBC potrivit news.roPremierul britanic Theresa May va gazdui 15 sefi de stat pentru a onora cea…

- Premierul irlandez Leo Varadkar a declarat vineri ca se teme ca demisia premierului britanic Theresa May sa nu faca Brexitul sa intre intr-o faza ''foarte periculoasa'' pentru Irlanda, relateaza AFP. Aceasta plecare "inseamna ca intram acum intr-o noua faza in ceea ce priveste Brexitul,…

- 'Presedintele Donald Trump si prima doamna Melania Trump au acceptat invitatia prim-ministrului Leo Varadkar de a vizita Irlanda cand vor fi in Europa pentru o vizita de stat in Regatul Unit si pentru evenimentele din Regatul Unit si Franta, de marcare a 75 de ani de la Debarcare', a transmis Casa…

- Doua videoclipuri surprinse la granița dintre Mexic și Statele Unite arata cum contrabandiștii de imigranți incearca sa treaca familii cu copii pe sub un gard din fier forjat printr-un canal inundat sau prin mijlocul unor role de sarma ghimpata. Un clip surprinde cum imigranții trec prin apa pe sub…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca un nou referendum în Marea Britanie privind Brexitul nu este posibil deoarece ar fi "foarte nedrept" pentru cei care au votat în favoarea unei ieșiri din Uniunea Europeana, scrie AFP."Nu cred ca un alt vot este posibil…