- Pe internet au aparut deja imagini cu consecintele seismului. Rafturile unui magazin au fost zguduite atat de puternic, incat mai toate produsele au ajuns pe podea si s-au spart. Reacția lui Trump dupa cutremur Presedintele american, Donald Trump, a afirmat joi ca situatia…

- Președintele american Donald Trump se va intalni individual cu liderii Rusiei, Indiei, Chinei, Turciei, Arabiei Saudite și Germaniei la summitul economic G20 de la sfarșitul saptamanii din Osaka, Japonia, au confirmat oficiali de la Casa Alba.

- Aflat la intalnirea de la Casa Alba cu președintele Poloniei, Donald Trump nu s-a abținut sa acuze Germania, despre care a constatat ca „nu face ceea ce ar trebui sa faca fata de NATO”. In schimb „Polonia isi respecta angajamentele”, a rabufnit președintele american, inainte sa denunte din nou proiectul…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat ca trimite trupe suplimentare in Polonia. Liderul de la Casa Alba nu a promis infiintarea unei baze militare permanente, asa cum aștepta Varsovia, insa a menționat – ce-i drept in trecere – trimiterea a aproximativ 1.000 de militari suplimentari, dupa ce…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu este ingrijorat in legatura cu acuzatiile privind un regres al democratiei in Polonia, relateaza DPA. "Nu isi doresc sa regreseze. Nu vor regresa", a spus Trump in timpul unei intalniri cu presedintele polonez Andrzej Duda la…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, va pleca marti spre Statele Unite, unde se va intalni cu Donald Trump si unde se asteapta ca ambii sa anunte o crestere a prezentei militare americane in Polonia, in ciuda opozitiei Rusiei, transmite agentia EFE. Intrevederea Duda-Trump va avea loc miercuri la Casa…

- Eliberarea a milioane de oameni aflați sub jugul tiraniei în cursul celui de-al Doilea Razboi Mondial a "pecetluit pentru eternitate" legatura între Statele Unite și Marea Britanie, a declarat președintele SUA, Donald Trump, la un dineu privat organizat la Palatul Buckingham, potrivit…

- Presedintele consiliului consilierilor economici de la Casa Alba, Kevin Hassett, urmeaza sa-si paraseasca postul in curand, a anuntat duminica presedintele SUA, Donald Trump, fara a oferi un motiv pentru plecare, informeaza luni DPA potrivit Agerpres. "Kevin Hassett, care a facut o treaba atat…