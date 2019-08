Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va face vineri un anunt privind relatiile comerciale ale SUA cu Uniunea Europeana, a transmis Casa Alba, potrivit Reuters. Anuntul este prevazut in programul lui Trump la ora locala 13:45 (17:45 GMT), dar Casa Alba nu a oferit alte detalii. …

- Presedintele american Donald Trump a sugerat miercuri ca Uniunea Europeana a depasit masura dand in judecata companii de tehnologie americane precum Facebook si Google, divizie a grupului Alphabet, afirmand ca actiunile legale impotriva companiilor respective ar trebui sa fie de competenta Staatelor…

- Presedintele american, Donald Trump, ar lua in considerare utilizarea fortei armate pentru a impiedica Iranul sa se inarmeze nuclear, insa a evitat, intr-un interviu acordat revistei Time, un raspuns direct la intrebarea daca ar putea avea loc o interventie pentru protejarea resurselor petroliere.In…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca Uniunea Europeana este mai puțin corecta în comerțul cu Statele Unite decât este China, relateaza site-ul agenției Reuters preluat de Mediafax."Uniunea Europeana ne trateaza chiar mai rau decât China", a declarat…

- Presedintele american Donald Trump si omologul sau chinez Xi Jinping s-ar putea intalni, in marja summitului G20 programat pe 28 si 29 iunie la Osaka, in Japonia, pentru a discuta despre negocierile comerciale americano-chineze aflate in impas, a indicat Larry Kudlow, consilierul economic al Casei Albe,…

- Presedintele american Donald Trump il va primi luni, 13 mai, la Casa Alba pe premierul ungar Viktor Orban, a anuntat marti administratia prezidentiala de la Washington, transmit Reuters, dpa si AFP. Potrivit comunicatului Casei Albe, cei doi lideri vor discuta despre "modalitati de aprofundare a cooperarii…