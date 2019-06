Trump: Un conflict cu Iranul „NU va dura foarte mult”

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul urmeaza sa abandoneze ”in mod hotarat”, ”incepand de la 7 iulie”, alte doua angajamente pe care si le-a asumat in cadrul Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranian, a anuntat secretarul general al Consiliului Suprem al Securitatii Nationale iraniene (CSSN), amiralul Ali Shamkhani,…

- Președintele american Donald Trump a declarat joi ca apreciaza vizita efectuata de premierul japonez Shinzo Abe in Iran, insa nu este de parere ca Teheranul și Washingtonul sunt pregatite sa ajunga la o ințelegere, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit mediafax.Citește și: Ion Țiriac…

- Presedintele SUA Donald Trump, aflat in vizita in Japonia, a adoptat luni un ton conciliant in fata tensiunilor in crestere cu Iranul, dand asigurari ca Washingtonul nu doreste o schimbare de regim la Teheran, si s-a declarat optimist in privinta intentiilor Coreei de Nord, apreciind "inteligenta" liderului…

- Jumatate dintre adultii americani cred ca Statele Unite vor purta un razboi cu Iranul "in urmatorii cativa ani", potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos difuzat marti, pe fondul intensificarii tensiunilor intre cele doua tari. Sondajul arata ca 51% dintre adulti cred ca Statele Unite si Iranul vor purta…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca Statele Unite ale Americii nu au incercat sa angajeze un dialog cu Iranul, adaugand ca Teheranul trebuie sa faca primul pasul daca doreste sa negocieze cu Washingtonul, relateaza AFP potrivit Agerpres ''Presa Fake News au publicat ca de obicei…

- Presedintele american Donald Trump spera ca Statele Unite sa nu se indrepte catre un razboi cu Iranul, iar un oficial american a declarat ca incarcarea unor rachete pe ambarcatiuni traditionale de lemn folosite de perscari (dhow), la Golful Persic, se afla intre „amenintarile” invocate de administratia…

- Actiunile Twitter au crescut marti cu 13%, dupa rezultate trimestriale peste asteptari, advertiserii fiind atrasi de campania companiei de combatere a conturilor false si abuzive. Rezultatele companiei de socializare au atras atentia presedintelui Donald Trump, un utilizator frecvent al retelei,…