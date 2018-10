Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 800 de militari americani vor fi mobilizati la granita Statelor Unite cu Mexicul, pentru oferirea de asistenta Politiei de Frontiera în oprirea imigrantilor latino-americani, afirma surse citate de agentia Associated Press.

- Mai mult de 6.000 de familii au fost separate intre 19 aprilie si 15 august in acest an, potrivit raportului, relateaza dpa. Cifrele se refera la 'unitati familiale', termenul folosite de autoritatile americane pentru a descrie familiile ca un intreg, alcatuite din parinti si copii, sau membri individuali…

- Un grup de zece romani au incercat, joi, sa treaca granita dintre Canada si Statele Unite. Romanii au fost arestati de catre autoritatile americane. Autoritatile americane au arestat zece imigranti romani care au incercat sa traverseze ilegal frontiera dintre Canada si Statele Unite, informeaza agentia…

- Prin punctele de frontiera au trecut, in ultimele 24 de ore, peste 221.700 de persoane, atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire din tara, si aproximativ 53.000 de mijloace de transport, potrivit site-ului Politiei de Frontiera. Nu s-a permis intrarea in tara a 23 de cetateni straini deoarece…

- Coreea de Nord a inceput sa restituie Statelor Unite ramasite ale unor militari americani ucisi in timpul Razboiului Coreei (1950-1953), asa cum s-a angajat Phenianul sa faca dupa summitul istoric intre Donald Trump si Kim Jong Un, a anuntat Casa Alba, relateaza AFP conform News.ro . Un avion apartinand…