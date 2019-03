Vicepresedintele american Mike Pence a anuntat marti ca politica oficiala a Statelor Unite este de a retrimite astronauti americani pe Luna in cinci ani si ca o prima femeie sa puna piciorul pe solul satelitului natural al Pamantului, relateaza AFP.



”Din ordinul presedintelui, politica oficiala a acestei administratii si a Statelor Unite ale Americii este sa fie trimisi astronauti americani pe Luna in cinci ani”, a declarat Mike Pence intr-un discurs pe care l-a sustinut la Huntsville, in Alabama, unde se fabrica, de decenii, o parte a rachetelor americane cu raza lunga de actiune.



”Prima…