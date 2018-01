Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Reprezentantilor Paul Ryan a salutat marti "treaba buna" pe care o face adjunctul secretarului Justitiei Jef Sessions, Rod Rosenstein, pe care presedintele Trump ar cauta, potrivit unor informatii, sa-l destituie, relateaza Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Tehnologia care ar putea alimenta o misiune spatiala cu echipaj uman pe suprafata planetei Marte a fost testata cu succes in Nevada. Sistemul de alimentare a fost botezat Krusty si functioneaza pe baza de uraniu. Multumiti de rezultatele obtinute de Krusty, reprezentantii NASA si cei ai ai…

- Regimul din Kosovo va suferi consecinte dure daca renunta la instanta pentru crimele de razboi, a avertizat, miercuri, ambasadorul Statelor Unite in Kosovo, Greg Delawie, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Fostul strateg al Casei Albe, Steve Bannon, a ajuns la o intelegere cu echipa procurorului special Robert Mueller si va fi intervievat de aceasta, in loc sa compara in fata unui mare juriu pentru a depune marturie in ancheta privind presupusa ingerinta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, relateaza…

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, insa Babis ar urma sa incerce din nou formarea unui guvern, pe fondul acuzatiilor de frauda la adresa miliardarului ceh, transmit AFP…

- "In calitate de functionar diplomatic de rang inferior, am semnat un juramant de a-l servi cu loialitate pe presedinte si administratia sa intr-un mod apolitic, chiar si atunci cand s-ar putea sa nu fiu de acord cu anumite politici", a explicat John Freely pentru Reuters, citand din scrisoarea sa de…

- Casa Alba a salutat vineri reducerea substantiala a schimburilor comerciale ale Chinei cu Coreea de Nord, apreciind ca aceasta va ajuta eforturile depuse de SUA de a exercita 'maximum de presiune' pentru ca Phenianul sa puna capat programului sau nuclear, transmit AFP si Reuters. Conform datelor…

- Uniunea Europeana a avertizat vineri Kosovo ca relatiile cu blocul comunitar vor suferi daca desfiinteaza un tribunal pentru crime de razboi legat de lupta sa sangeroasa pentru independenta, relateaza Reuters. Mesajul UE, care face ecoul altuia al Statelor Unite luna trecuta, intervine…

- Informatiile privind aceasta vanzare survin in conditiile in care Phenianul si Seulul intreprind primele lor negocieri dupa mai mult de doi ani, menite sa duca la solutionarea crizei provocate de programul nuclear nord-coreean. Acordul privind vanzarea de rachete are loc la un an dupa ce Coreea de…

- Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit intr-un palat din Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate care includ suspendarea platii facturilor lor la utilitati de catre stat, a informat sambata presa din Arabia Saudita, citata de Reuters. Oficiali…

- O furtuna de iarna deosebit de intensa a cauzat inghetarea conductelor de petrol si a generat intreruperi ale fluxului de productie in rafinariile de pe coasta atlantica a Statelor Unite, joi, determinand cresterea pretului la carburanti, in contextul in care caderile abundente de zapada si vanturile…

- Departamentul de Justiție din SUA va revoca in cursul zilei de joi politicile ingaduitoare privind consumul de marijuana aplicate de regimul fostului președinte american, Barack Obama, conform unei surse are cunoaște planul de schimbare a legilor, scrie Reuters.

- Furtuna Carmen a provocat luni intreruperea curentului pentru 40.000 de locuinte din regiunea franceza Bretania, a informat intr-un comunicat distribuitorul de energie Enedis, potrivit Reuters. Compania de electricitate, care a mobilizat 1.500 angajati pentru a restabili alimentarea cu energie, spune…

- Un proiect de rezolutie al Statelor Unite, care propune interzicerea a 90% din exportul petroului rafinat catre Coreea de Nord si repatrierea muncitorilor nord-coreeni de peste hotare, ar putea fi votat vineri, au declarat diplomati din cadrul ONU, relateaza site-ul agentiei Reuters,

- Parlamentul Franței a aprobat legislația prin care se interzice producția interna de petrol și gaze pana in 2040, devenind astfel prima țara din lme care ia aceasta decizie, scrie Huffington Post. Astfel, potrivit legii, Franța nu va mai permite exploatarea combustibililor fosili și nu va…

- Ambasada Chinei din Washington a transmis, marti, un mesaj in care a precizat ca cooperarea dintre SUA si China va aduce castiguri de ambele parti, in contextul in care Administratia Donald Trump a catalogat China drept ”competitor”, relateaza site-ul agentiei Reuters. Continuarea…

- Agentiile americane de informatii au avertizat Rusia in legatura cu un complot terorist major planuit in Sankt Petersburg, permitand Moscovei sa contracareze un atac care ar fi putut ucide "un numar mare de persoane", a declarat duminica Casa Alba, potrivit Reuters.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri ca tara sa ia unele initiative la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) pentru anularea deciziei Statelor Unite ale Americii (SUA) de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters. Adresindu-se unei multimi strinse…

- Gruparea Stat Islamic a amenintat ca vor urma atacuri in SUA ca raspuns la decizia administratiei lui Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, conform unuia dintre conturile de pe retelele sociale ale gruparii, noteaza Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat miercuri ca Statele Unite nu mai pot fi un mediator in eforturile de a pune capat conflictului israelo-palestinian dupa decizia de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, transmite Reuters.

- Nantes, echipa romanului Ciprian Tatarusanu, are un meci greu pe teren propriu impotriva celor de la Nice. Fostul portar de la FCSB a incasat deja doua goluri, la al doilea - reusit de Balotelli - ramanand fara reactie la sutul atacantului italian. Tatarusanu continua sa fie titular…

- Cosmin Olaroiu a fost iubit de fanii lui Al Ahli Shabab. Supoterii clubului arab i-au dedicat o coregrafie speciala antrenorului roman la ultimul meci de campionat si primul cu noul antrenor pe banca, Mehdi Ali. Spectatorii au intins o panza fata lui Oli si cu trofeele castigate de acesta.…

- Ladislau Boloni a iesit castigator din duelul antrenorilor romani din Belgia. Sambata seara, Royal Antwerp a invins Excel Mouscron, echipa lui Mircea Rednic, scor 1-0. Singurul gol al partidei a venit in minutul 71 si a fost marcat de Faris Haroun, in urma unui corner. Atat inainte,…

- Cel putin 25 de oameni, inclusiv sase copii, au fost raniti, in urma raidurilor aeriene israeliene in Fasia Gaza, efectuate dupa ce militantii palestinieni au lansat mai multe rachete inspre orase din sudul Israelului, informeaza agentia de stiri Reuters, citat de zf.ro. Autoritatile militare israeliene…

- Premierul britanic Theresa May si omologul sau irlandez Leo Varadkar au convenit miercuri sa discute din nou in urmatoarele zile, dupa ce seful executivului de la Dublin si-a reiterat pozitia sa ferma cu privire la frontiera dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord, transmite…

- Un europarlamentar din Ungaria, care este membru al partidului nationalist de opozitie Jobbik, este acuzat de spionarea institutiilor Uniunii Europene in interesul Rusiei, au anuntat miercuri procurorii ungari, relateaza agentiile Reuters si MTI. Continuarea pe ZFCorporate…

- Marea Britanie va avea nevoie de o "noua paradigma" pentru a vinde servicii financiare Uniunii Europene dupa Brexit, intrucat acordurile comerciale pe care UE le are cu tarile straine nu sunt suficient de complexe, a declarat ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, relateaza agentia Reuters.…

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, s-a pronunțat marți pentru o politica mai curajoasa și mai puțin dependenta a țarii sale de Statele Unite, atragand atenția ca relațiile cu SUA 'nu vor mai fi niciodata același dupa Trump', dar și asupra riscului ca Uniunea Europeana și ONU sa-și piarda…

- Casa Alba a elaborat un plan prin care sa-l inlocuiasca pe secretarul de Stat Rex Tillerson cu Mike Pompeo, directorul Agentiei Centale americane de Informatii (CIA). Ar urma sa se intample in cateva saptamani, a declarat joi un oficial de rang inalt din cadrul administratiei Trump, citat de Reuters…

- Guvernul ceh de centru-stanga al prim-ministrului Bohuslav Sobotka a demisionat miercuri, deschizand calea miliardarului Andrej Babis, care a castigat alegerile luna trecuta, sa preia puterea la timp pentru summitul UE din decembrie, relateaza Reuters."Guvernul a aprobat demisia, care va fi…

- Bulgaria a transmis miercuri ca, in timpul presedintiei sale la Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului 2018, va insita pentru dezvoltarea infrastructurii, a sectorului energiei si pentru alte proiecte pentru a contribui la o mai mare apropiere a tarilor din Balcanii de Vest de blocul…

- Uniunea Europeana si Alianta Nord-Atlantica au condamnat, marti, cel mai recent test balistic desfasurat de Coreea de Nord, intrucat submineaza securitatea regionala si internationala, relateaza site-ul agentiei Reuters. Continuarea pe ZFCorporate ZF Corporate…

- Uniunea Europeana este din ce in ce mai dispusa sa accepte aderarea statelor balcanice la Blocul comunitar, ceea ce ar ajuta la asigurarea pacii in regiune si la dezvoltarea UE, a declarat marti comisarul european pentru integrare, Johannes Hahn, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.…

- Fondatorul principalului partid de opoziție din Kosovo, Albin Kurti, a fost plasat vineri in arest pentru ca in 2015 și 2016 a facut uz de gaze lacrimogene in parlamentul de la Pristina, in timpul mai multor ședințe, transmit AFP și Reuters. Liderul formațiunii Vetevendosje (stanga naționalista) a fost…

- Jamie Dimon, director executiv al JPMorgan Chase & Co (banca americana si una dintre cele mai vechi institutii financiare din lume), a sustinut miercuri ca se asteapta ca SUA sa aiba un nou presedinte in 2021, sfatuindu-i pe democrati "sa propuna un candidat rezonabil sau...Trump va castiga din nou",…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul, relateaza AFP si Reuters. "Vladimir Putin a purtat…

- Procorurii cehi au cerut, marti, Parlamentului de la Praga sa ridice imunitatea lui Andrei Babis, mandatat sa formeze un nou Guvern, pentru a permite inceperea urmaririi penale a acestuia intr-un caz de frauda a fondurilor europene, informeaza agentia de stiri CTK, citata de site-ul Reuters.…

- Coreea de Nord ar putea dezvolta in acest an o racheta balistica intercontinentala capabila sa atinga teritoriul continental al Statelor Unite ale Americii, a indicat Agentia de informatii sud-coreeana, intr-o reuniune cu usile inchise cu membrii comisiei de resort din parlamentul de la Seul, transmite…

- Guvernul din Kosovo considera posibilitatea unor atacuri comise de combatanti ai Statului Islamic care se intorc din Irak si Siria ca una dintre principalele amenintari la adresa securitatii nationale, conform unui document citat luni de Reuters. Aproximativ 300 de kosovari au plecat in Siria si…

- Sanctiunile sunt impuse in contextul in care situatia politica din Venezuela s-a transformat in haos in urma mai multor incercari esuate de dialog intre Administratia presedintelui Nicolas Maduro si opozitie. Pe langa embargoul asupra armelor, decizia UE stabileste cadrul legal pentru sanctionarea…

- In anul 2009, Anca si Marius Farcasiu au cumparat doua femele de strut si un mascul, iar in prezent au 30 de familii, sacrificand, in fiecare an peste 1.000 de pasari. „Inainte sa ne apucam de aceasta afacere am trimis cateva e-mailuri in Germania, Franta si Olanda sa vedem daca cineva e…

- Japonia va impune noi sanctiuni impotriva Coreei de Nord, ca reactie la amenintarea pe care o reprezinta dezvoltarea programelor balistice si nucleare ale regimului de la Phenian. Anunțul a fost facut marti de un oficial japonez, potrivit informațiilor furnizate de agentia de presa Reuters.

- Air Force One a aterizat in jurul orei locale 12,18 la baza aeriana Osan (64 km sud de Seul). Trump are, la primul punct al programului, un pranz cu trupele americane dislocate la baza militara Humphreys. Apoi, el se va deplasa la Seul pentru o intalnire cu omologul sau sud-coreean. ''Niciun…

- Bursa din Arabia Saudita era in scadere, duminica dimineata, dupa ce printul mostenitor Mohammad bin Salman a stabilit infiintarea unui comitet anticoruptie, care a decis arestarea unor printi sauditi si oameni de afaceri, potrivit Reuters. Continuarea pe ZFCorporate …