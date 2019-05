Trump, susținere neașteptată: zid privat la frontiera cu Mexicul Un fost militar american a inceput construirea primei portiuni a unui zid privat de-a lungul frontierei dintre Statele Unite si Mexic folosind banii stransi online de sustinatori ai presedintelui Donald Trump, informeaza AFP. 'Acesta este un mod american de a spune 'Congresule, nu esti de niciun folos si noi ne batem pentru asta. Vom construi noi insine (un zid)'', a declarat Jeff Allen, co-proprietar al terenului pe care este ridicat zidul privat. Hotarat sa il ajute pe presedintele american sa isi tina promisiunea de a construi un 'un mare zid magnific' la granita, Allen a inceput… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

