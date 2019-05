Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american si omologul sau sud-coreean Moon Jae-in au avut marti o convorbire telefonica de 35 de minute in care au discutat si despre modalitatile de a continua dialogul cu Phenianul, a precizat Yonhap. Donald Trump a mentionat luna trecuta in fata presei, intrebat daca are in…

- Reuniunea, care va avea loc pe 25 si 26 noiembrie in orasul-port sud-coreean pentru a aniversa cei 30 de ani de relatii intre Seul si cei 10 membri ai ASEAN, ar putea conta pe prezenta lui Kim, a declarat agentiei Yonhap un purtator de cuvant prezidential. Acelasi oficial a indicat ca unele…

- Președintele american Donald Trump era dispus sa relaxeze sancțiunile impuse Coreei de Nord, in cadrul summitului din Vietnam, dar a propus o clauza in cazul in care Coreea de Nord relua testele balistice, relateaza presa sud-coreeana, citata de Reuters, potrivit Mediafax.Informațiile privind…

- Comisia pentru sanctiuni a Organizatiei Natiunilor Unite a aprobat cererea Coreei de Sud de a trimite in Coreea de Nord echipamentele necesare pentru "reuniuni video ale familiilor despartite, din motive umanitare". Printre echipamentele exceptate de la masurile ONU impotriva regimului de la Phenian…

- Premierul nipon Shinzo Abe a precizat, joi, ca susține poziția președintelui american Donald Trump de a se retrage din discuțiile cu dictatorul nord-coreean Kim Jong Un fara încheierea niciunui acord, relateaza Reuters. "Susțin cu toata puterea decizia președintelui Trump de a nu…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au intalnit miercuri, la Hanoi, relateaza agentiile de presa internationale; este al doilea summit SUA - Coreea de Nord, dupa premiera istorica din iunie anul trecut, din Singapore. Evenimentul a inceput cu o strangere de mana…

- Președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-Un ar putea declara încheierea Razboiului Coreean (1950-1953), în cadrul summitului din Vietnam, au transmis reprezentanții biroului prezidențial din Coreea de Sud, citați de agențiile Yonhap și Reuters, potrivit Mediafax.…

- Presedintele american Donald Trump a calificat, duminica, drept "foarte productive" negocierile privind comertul demarate cu o zi inainte, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Intr-o serie de postari pe contul sau de Twitter, Donald Trump a subliniat, de asemenea, ca presedintele Chinei a…