- Presedintele american Donald Trump a reusit cu brio sa evite acuzatiile de coliziune in afacerea ingerintelor ruse in campanie electorala. Este cea mai clara afirmatie pe care o putem face dupa anuntul incheierii activitatii consilierului special, Robert Mueller, legata de acest subiect.

- Administrația de la Kremlin nu a citit momentan raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite din 2016, a transmis duminica Dimitri Peskov, purtatorul de cuvânt de la Kremlin, citat de agenția de presa RIA, conform Mediafax.„Nu…

- Concluziile anchetei desfasurate timp de aproape doi ani de echipa procurorului special Robert Mueller, descrisa in mod repetat de presedintele Trump ca o „vanatoare de vrajitoare", constata absenta unor elemente care sa dovedeasca existenta unei intelegeri sau a unei coordonari intre echipa de campanie…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca nu ar fi deranjat daca raportul procurorului special al lui Robert Mueller ar fi facut public, scrie Reuters. „Lasati-l sa iasa, lasati oamenii sa il vada, acest lucru il decide procurorul general ... vom vedea ce se va intampla”, a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump a pus miercuri inca o data la indoiala legitimitatea procurorului special Robert Mueller, criticand faptul ca poate redacta un raport desi, spre deosebire de el, nu a fost ales, relateaza AFP. Raportul lui Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre Rusia…

- Președintele american Donald Trump a declarat vineri ca reducerea trupelor americane din Coreea de Sud nu se afla pe agenda summitului cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, care va avea loc la sfarșitul lunii februarie la Hanoi, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Afirmațiile…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat ca este de datoria ministrului Justitiei sa decida daca raportul procurorului special Robert Mueller privind ingerinta Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 trebuie sa fie facut public, relateaza AFP. Ancheta desfasurata de Robert Mueller,…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI, politia federala americana) a deschis in 2017 o ancheta pentru a stabili daca presedintele Donald Trump a lucrat in contul Rusiei, potrivit unor surse anonime, citate vineri de cotidianul New York Times (NYT), relateaza AFP.Investigatia FBI a fost rapid…