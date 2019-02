Trump sustine ca interventia militara a SUA in Venezuela reprezinta o optiune

Stiri pe aceeasi tema

- “Cu siguranta, este ceva… este o optiune”, a spus Trump intr-un interviu pentru CBS, intrebat in legatura cu o posibila trimitere de trupe. Donald Trump a mentionat ca in urma cu ceva timp Maduro a solicitat o intrevedere cu el, insa a fost refuzat. “Am decis atunci sa refuz, pentru…

- Presedintele SUA Donald Trump a reafirmat ca trimiterea armatei americane in Venezuela reprezinta "o optiune" in fata crizei politice din aceasta tara, intr-un interviu difuzat duminica de canalul CBS, preluat de Reuters, EFE si AFP. "Desigur, este o optiune", a spus Trump, mentionand ca omologul sau…

- Presedintele american Donald Trump si Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, au decis ca discursul anual despre "Starea Uniunii" va fi rostit de presedinte in data de 5 februarie, dupa ce evenimentul a fost amanat din cauza blocajului guvernamental partial. Nancy Pelosi l-a invitat…

- Administrația de la Washington a impus sancțiuni împotriva companiei petroliere de stat PDVSA din Venezuela și a cerut armatei sa accepte transferul pașnic de putere, a anunțat John Bolton, consilierul american pentru Securitate Nationala, citat de BBC și Reuters. Sancțiunile impuse…

- Blocajul care afecteaza o parte a administratiei federale americane a devenit cel mai lung din istoria SUA in noaptea de vineri spre sambata, intrand in cea de-a 22-a zi. Aceasta oprire partiala a functionarii administratie federale, care a inceput la 22 decembrie, a depasit cele 21 de zile…

- Noul presedinte brazilian, Jair Bolsonaro, a declarat ca ar fi deschis posibilitatii ca SUA sa opereze o baza militara pe teritoriul Braziliei, o miscare care ar marca schimbarea directiei politicii externe a tarii. Bolsonaro, care si-a inceput mandatul, marti, a declarat ca sustinerea Rusiei…

- John Kelly va parasi postul de secretar general al Casei Albe la finalul anului, a anuntat sambata presedintele Donald Trump in timpul unei intalniri cu presa, informeaza CNN. Trump a declarat: "John Kelly va pleca la finalul anului. Apreciez foarte mult munca lui". Presedintele…

- Donald Trump "nu crede" in concluziile unui raport guvernamental american, care a avertizat in legatura cu consecintele negative ale schimbarilor climatice asupra economiei. "Nu cred in asta", a declarat presedintele climato-sceptic despre "evaluarea" comandata de Congresul american si redactata…