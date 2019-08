Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila susține ca cifrele publicate de INS și Eurostat arata o creștere economica de 4,8% pentru Romania și susține ca este rezultatul programului de guvernare al PSD.”Vin in continuare vești bune din domeniul economic. Cifrele publicate de INS și Eurostat arata ca Romania…

- Premierul bulgar Boyko Borisov si Laura Codruta Kovesi Premierul bulgar Boyko Borisov va susține candidatura Laurei Codruța Kovesi pentru funcția de procuror-șef al Parchetului European, dupa ce anterior ambasadorul bulgar la UE votase impotriva, potrivit cotidianului Novinite . Schimbarea de poziție…

- Vizita Președintelui SUA in Asia a ajuns la cel mai controversat punct din istorie - momentul in care un Președinte al SUA in funcție a trecut granița in Corea de Nord. Toata aceasta vizita diplomatica a fost organizata „spontan” in urma unei invitații lansata de Trump pe contul sau de Twitter in…

- Președintele american Donald Trump și liderul suprem nord-coreean s-au întâlnit duminica în zona demilitarizata, aflata la frontiera dintre cele doua Corei, relateaza site-ul postului The Guardian. Președintele american a declarat ca vizita în zona demilitarizata a fost programata…

- Presedintele SUA Donald Trump, premierul Japoniei Shinzo Abe si prim-ministrul Indiei Narendra Modi s-au salutat reciproc pumn contra pumn si nu prin strangeri de mana, la inceputul intalnirii trilaterale desfasurate vineri la Osaka, informeaza dpa. Presedintele Trump, care a initiat gestul…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit vineri cu premierul japonez Shinzo Abe, gazda summitului G20, inaintea inceperii oficiale a reuniunii la nivel inalt de la Osaka, transmite dpa. Aceasta este a doua intalnire in ultima luna si are loc dupa ce liderul american a ridicat semne de intrebare…

- Președintele brazilian Jair Bolsonaro se va întâlni pentru prima data cu omologul sau chinez, Xi Jinping, în cadrul Summitul Grupului Natiunilor Dezvoltate si Emergente (G20), relateaza Mediafax citând Reuters. Întâlnirea dintre cei doi lideri va dura 40 de minute…

- Schimbarile climatice au șters de pe harta în urma cu 4.000 de ani, civilizația de oameni din Valea Indului. Civilizatia Indusului numita si Harappa se întindea pe o suprafata de peste un milion de kilometri patrati și se afla fix unde este Pakistanul azi.