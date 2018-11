Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni ca Osama Bin Laden, fostul lider al retelei teroriste Al-Qaida, care a fost ucis in 2011 de fortele speciale americane in Pakistan, ar fi trebuit prins mult mai devreme, si a criticat Pakistanul si pe fostul presedinte Bill Clinton.

- Presedintele american Donald Trump a declarat din nou, luni, ca Osama ben Laden, ucis de un comando american in Pakistan in mai 2011, ar fi trebuit sa fie capturat mult mai devreme, atacandu-si predecesorii si Pakistanul, relateaza AFP.

- "Bineinteles ca ar fi trebuit sa-l capturam pe Osama ben Laden mult mai devreme", a scris presedintele american pe Twitter. "Eu i-am mentionat numele in cartea mea chiar inainte de atacurile de la World Trade Center", a adaugat el, denuntand atitudinea predecesorului sau democrat Bill Clinton. "Noi…

- Președintele american Donald Trump a declarat pentru Fox News ca nu va interveni daca Matthew Whitaker, procurorul general interimar al SUA, va decide sa limiteze ancheta coordonata de procurorul special Robert Mueller privind imixtiunile electorale ruse anunța Mediafax.

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat marti ca administratia sa cunoaste faptul ca exista 12 baze de rachete balistice ascunse in Coreea de Nord, numind un articol New York Times pe aceasta tema ca fiind „alte stiri false” si „incorect”, scrie Politico.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a declarat la un miting electoral ca o treime din americani considera presa "stirilor false" drept "dusmanul poporului", un sondaj recent aratand ca 48% din simpatizantii Partidului Republican si doar 12% din simpatizantii

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca fostul sau avocat Michael Cohen a mințit atunci cand a marturisit ca el i-a cerut sa incalce legea in perioada in care a lucrat pentru el, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.Cohen a marturisit in luna august ca Trump i-a cerut…

- Președintele american Donald Trump a declarat intr-un interviu pentru agenția Bloomberg ca Jeff Sessions, secretar al Justiției si procuror general al SUA, va ramane in funcție cel puțin pana in luna noiembrie, cand in Statele Unite se vor desfașura alegeri legislative și regionale parțiale, potrivit…