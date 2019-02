Potrivit unui comunicat difuzat joi de stafful campaniei pentru realegerea lui Trump, aceasta cifra trimestriala reprezinta continuarea unui record de strangere de fonduri pentru un presedinte al SUA si depaseste cele 18 milioane de dolari, fonduri primite in al treilea trimestru. In plus, sursa citata afirma ca 98,5% din donatii au fost de o valoare mica, sub 200 de dolari fiecare, ceea ce ar fi o dovada a 'sprijinului popular constant si istoric' de care se bucura Donald Trump. Totusi, noteaza EFE, fondurile de 21 de milioane de dolari au fost depasite de cheltuielile de 23 milioane de dolari…