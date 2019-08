Stiri pe aceeasi tema

- În timpul summitului G7 din Franța, Donald Trump s-a întâlnit cu proaspatul premier britanic, Boris Johnson, caruia i-a promis are pregatita o înțelegere comerciala importanta cu Marea Britanie, dupa ieșirea sa din UE.

- Dupa prima zi a summitului G7 de la Biarritz, Franța, cel mai notabil moment a fost intalnirea bilaterala dintre președintele Statelor Unite, Donald Trump, și premierul britanic, Boris Johnson. De asemenea, liderii celor șapte state l-au mandatat pe Emmanuel Macron sa poarte consultari si ulterior sa…

- Premierul britanic, Boris Johnson, incearca sa obtina sprijinul SUA si al Chinei pentru ca fostul ministru britanic de Finante, George Osborne, sa fie desemnat viitorul director general al Fondului Monetar International (FMI). O sursă din apropierea acestui dosar a declarat pentru Bloomberg că…

- Președintele american Donald Trump a mulțumit Administrației de la Londra pentru „un parteneriat statornic” în probleme globale, în cadrul unei conversații telefonice cu prim-ministrul britanic Boris Johnson, a transmis Casa Alba, conform Reuters, citat de Mediafax. „Președintele…

- 'UE ramane in spatele Marii Britanii in incercarea de a evita cele mai grave efecte in fata unui scenariu (de Brexit) fara acord. Si, desi companiile (britanice) au cheltuit miliarde in planuri de contingenta pentru cazul unei lipse de acord, inca se confrunta cu obstacole, deoarece recomandarile…

- Premierul britanic Boris Johnson și președintele american Donald Trump au convenit sa înceapa discuțiile imediat ce Marea Britanie va parasi Uniunea Europeana, a declarat un reprezentant al Downing Street vineri, citat de Reuters.Într-o conversație de vineri, Johnson și Trump și-au exprimat…

- Promovarea 'leadership-ului global in privinta actiunii climatice' al Uniunii Europene va fi tema centrala in timpul presedintiei finlandeze a blocului comunitar. Acest lucru inseamna de asemenea un angajament fata de neutralitatea climatica pana in 2050, a precizat premierul Antti Rinne intr-un…

- Boris Johnson, considerat favorit pentru a deveni premier al Marii Britanii, a pledat pentru mentinerea cooperarii cu Marea Britanie in eventualitatea producerii unui Brexit fara acord, informeaza EUObserver, potrivit mediafax.Citește și: Rareș Bogdan a rabufnit! „Ai grija la crocodili și…