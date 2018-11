Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a sugerat - adesandu-se militarilor americani stationati in Afganistan, cu ocazia sarbatorii Thanksgiving - ca ar putea sa efectueze o vizita in aceasta tara, ceea ce ar constitui o premiera in domeniu de cand s-a instalat la Casa Alba, in urma cu aproape doi ani, relateaza Reuters,…

- La ora 11 a celei de-a 11-a zile din a 11-a luna a anului, 70 de lideri din lumea intreaga s-au adunat in tacere la Arcul de Triumf din capitala franceza, in sunetul clopotelor de la bisericile pariziene, la 100 de ani de la armistitiul de la finalul primului razboi mondial, relateaza AFP si Reuters.…

- Maiorul Alin Mureșan, comandant de subunitate al Batalionului 136 Geniu ”Apulum” Alba Iulia, a lasat caldura caminului de acasa, ca sa traiasca o experiența de neuitat in zonele de conflict din Afganistan. De 15 ani ofițer al Armarei Romane, maiorul Alin Mureșan a ales sa urmeze cariera militara inca…

- Un avion de tip F-35B, din cadrul extrem de costisitorului program american, s-a prabusit – pentru prima oara – in South Carolina, iar pilotul a reusit sa se catapulteze si nu a fost ranit, a anuntat Corpul puscasilor marini, relateaza BBC News. O ancheta cu privire la cauzele accidentului este in curs,…

- Presedintele american, Donald Trump, a salutat miercuri ''progresele extraordinare'' privind Coreea de Nord, la o zi dupa un summit intercoreean ce a avut loc la Phenian, relateaza AFP.''Inregistram progrese extraordinare privind Coreea de Nord'', a declarat presedintele american de la Casa…

- Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat miercuri ca disputele comerciale cu China afecteaza progresul negocierilor intre Washington și Phenian, adaugand ca relația sa personala cu liderul nord-coreean Kim Jong-Un este "fantastica", informeaza cotidianul nipon Nikkei.

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-o serie de tweet-uri ca rezultatele cautarilor in Google pentru ”Trump News” au afisat numai ceea ce el numeste stiri false si a spus ca va corecta situatia, cu toate ca nu a oferit vreo dovada sau detalii privind baza legala sau masurile pe care le-ar…