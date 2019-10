Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a calificat-o miercuri pe sefa Camerei Reprezentantilor, Nancy Pelosi, ca fiind un "politician de joasa speta", potrivit liderilor democrati care din acest motiv au pus capat rapid unei reuniuni despre Siria la Casa Alba, noteaza AFP.

- Donald Trump a calificat-o miercuri pe sefa democratilor din Congres, Nancy Pelosi, ca fiind un 'politician de joasa speta', potrivit liderilor opozitiei care din acest motiv au pus capat rapid unei reuniuni despre Siria la Casa Alba, noteaza AFP, preluat de Agerpres. 'L-am vazut pe presedinte…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pâna si în rândurile aliatilor…

- Donald Trump a calificat-o miercuri pe sefa democratilor din Congres, Nancy Pelosi, ca fiind un "politician de joasa speta", potrivit liderilor opozitiei care din acest motiv au pus capat rapid unei reuniuni despre Siria la Casa Alba, noteaza AFP. "L-am vazut pe presedinte cedand nervos,…

- Casa Alba a informat marti Congresul ca refuza sa coopereze in ancheta in curs in vederea unei eventuale proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump, considerand ca nu are legitimitate, noteaza AFP porivit Agerpres. "Dat fiind ca cererea voastra nu are o baza constitutionala legitima sau cel…

- Refuzul administratiei Trump de a coopera cu Congresul in ancheta in vederea destituirii presedintelui este o "tentativa ilegala de a ascunde faptele", a acuzat marti lidera democratilor din Congres, Nancy Pelosi, citata de AFP. Anuntul Casei Albe este "pur si simplu o alta tentativa de…

- "Noaptea trecuta l-am informat pe John Bolton ca serviciile sale nu mai sunt necesare la Casa Alba. Am fost in dezacord puternic cu multe dintre sugestiile sale, ca si alti membri ai administratiei", a scris Trump pe Twitter, adaugand ca va numi un inlocuitor saptamana viitoare. Bolton, un oficial de…

- Curtea Suprema din SUA a autorizat vineri utilizarea de catre administratia Trump a 2.5 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru construirea zidului de la frontiera cu Mexicul, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Uau! O victorie mare pentru zid" s-a felicitat imediat pe Twitter liderul…