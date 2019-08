Trump spune că ştie ''multe'' despre explozia misterioasă din Rusia Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca stie "multe" despre explozia misterioasa care s-a produs joi intr-o baza militara rusa si a dat asigurari chiar ca SUA au o arma similara, o afirmatie dezmintita imediat de un expert respectat, relateaza AFP. "SUA au aflat multe despre explozia unei rachete defectuoase in Rusia", a postat pe Twitter miliardarul republican, mentionand racheta "Skyfall". "Noi avem o tehnologie similara, dar mai avansata", a adaugat el. "Iata ce este bizar. Noi nu avem un program de rachete de croaziera cu propulsie nucleara", a replicat pe Twitter expertul american… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

