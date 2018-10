Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul saudit critic al regimului de la Riad, Jamal Khashoggi, care a disparut pe 2 octombrie din consulatul Arabiei Saudite la Istanbul si ar fi fost asasinat de agenti din tara sa, "pare cert" ca a murit, a declarat joi presedintele american, Donald Trump, citat de AFP si Reuters. …

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat ca presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a dat asigurari, in timpul discutiilor pe care le-au avut miercuri la Ankara, ca oficialii sauditi coopereaza in ancheta turca in legatura cu disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters…

- Secretarul american de Stat Mike Pompeo a declarat miercuri ca autoritatile din Arabia Saudita sunt determinate sa finalizeze cazul jurnalistului Jamal Khashoggi, disparut dupa ce a intrat in cladirea consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza Reuters.

- Arabia Saudita s-a angajat sa efectueze o investigatie completa asupra disparitiei jurnalistului Jamal Khashoggi si ca nimeni nu va fi exceptat de la ancheta, a declarat miercuri secretarul de stat american Mike Pompeo, inainte de a pleca spre Turcia, relateaza Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Pompeo…

- Compania Google a anuntat ca se retrage de la o conferinta privind investitiile, ce se va desfasurat in Arabia Saudita, dupa ce mai multe companii au luat aceasta decizie pe fondul disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters preluata de Agerpres. …

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni la Budapesta ca oficialii sauditi trebuie dovedeasca faptul ca jurnalistul Jamal Khashoggi, care a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a iesit sau nu din cladirea reprezentantei diplomatice,…

- Turcia a cerut permisiunea de a conduce cautari in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, dupa ce jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in cladirea misiunii diplomatice, potrivit NTV, citata de Reuters.