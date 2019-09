Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, in timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite.In contextul speculatiilor privind…

- "Nu doresc sa ma intalnesc cu el. Nu cred ca sunt inca pregatiti sa ne intalnim, dar vor fi", a spus Trump. "Nu exclud niciodata nimic dar as prefera sa nu ma intalnesc cu el", a declarat liderul de la Casa Alba la bordul Air Force One.Hassan Rouhani a declarat luni ca nu se va intalni…

- Iranul nu intentioneaza sa poarte discutii cu SUA pana cand Washingtonul nu va ridica toate sanctiunile pe care i le-a impus, a indicat marti presedintele Hassan Rouhani, la o zi dupa ce liderul de la Casa Alba, Donald Trump, a apreciat ca posibila o intalnire cu acesta, transmit Reuters si AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a declarat astazi ca nimeni nu este autorizat sa discute cu Iranul in numele Statelor Unite. In acest context, l-a acuzat pe omologul sau francez Emmanuel Macron ca trimite "semnale amestecate" Teheranului in legatura cu posibile discutii, informeaza Reuters. "Stiu…

- Membrii Senatului Statelor Unite nu au reușit sa strânga voturile necesare pentru a bloca vetoul folosit de președintele american Donald Trump cu scopul de a continua vânzarile de arme in Arabia Saudita, scrie Mediafax, citând site-ul agenției Dpa. Trump a declarat vânzarile…

- Cata vreme „capul” Casei Albe este președintele american Donald Trump, este evident impotriva cui, in mod precis, se adreseaza constatarea medicala a lui Hassan Rouhani. Șeful de stat iranian a denuntat marti sancțiunile „scandaloase si idioate” impuse de catre Trump liderului suprem iranian, ayatollahul…

- Președintele american Donald Trump ar fi aprobat inițial lansarea rachetelor militare in Iran, ca raspuns la faptul ca Teheranul a doborat o drona americana, insa a retras comanda in ultimul minut. UPDATE 12.10: Iranul a fost avertizat de președintele american Donald Trump asupra unui atac iminent,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a postat joi un tweet amenintator la adresa Iranului, dupa doborarea unei drone americane, afirmand apoi in fata jurnalistilor ca in curand vor afla daca SUA vor recurge la represalii, relateaza AFP si Reuters,''Iranul a facut o mare greseala!'', a scris liderul…