Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Osama bin Laden, ucis de un comando american in Pakistan in mai 2011, ar fi trebuit prins mult mai devreme, atacandu-si precedesorii si Pakistanul, relateaza AFP. "Bineinteles ca ar fi trebuit sa il prindem pe Osama bin Laden mult mai devreme", a scris pe Twitter presedintele american, facand referire la liderul retelei teroriste Al-Qaida si instigator al atentatelor de la 11 septembrie 2001. Of course we should have captured Osama Bin Laden long before we did. I pointed him out in my book just BEFORE the attack on the World Trade Center. President…