Trump spune că liderul nord-coreean îi trimite scrisori frumoase: ”Ne-am îndrăgostit!” Președintele american a facut aceste comentarii intr-un discurs susținut la un miting in Wheeling (West Virginia), potrivit BBC News . El s-a laudat cu relația buna pe care o are cu liderul nord-coreean, dupa tensiunile generate de amenințarile frecvente cu declanșarea razboiului. Trump a anticipiat reacția criticilor sai, precizand ca, mai mult ca sigur, aceștia il vor taxa pe motiv ca afirmația nu se ridica la nivelul unui președinte american. Dupa ce s-au amenințat reciproc, in iunie, cei doi lideri s-au intalnit intr-un summit istoric, la Singapore. Intalnirea a marcat schimbarea radicala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a dat asigurari ca Kim Jong Un si cu el s-au ”indragostit”, salutand ”magnificele scrisori” pe care i le-a scris omologul sau nord-coreean, relateaza AFP. Adesandu-se unor sustinatori, la un miting electoral la Wheeling, in Virginia occidentala, Trump a crescut cu…

- Președintele american Donald Trump a spus, sâmbata, la un miting electoral, ca omologul sau nord-coreean Kim Jong Un îi trimite scrisori frumoase, adaugând &"ne-am îndragostit&".

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un spera ca un nou summit cu presedintele american Donald Trump va avea loc in viitorul apropiat si ca secretarul de stat american Mike Pompeo va veni in curand in vizita la Phenian, a declarat joi presedintele sud-coreean Moon Jae-in, la intoarcerea

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in si liderul nord-coreean Kim Jong Un pun punct final, joi, summitului lor de trei zile cu o excursie pe un munte considerat sacru, in timp ce SUA se arata dispuse sa reporneasca discutiile blocate privind denuclearizarea, transmite dpa preluata de Agerpres. …

- Liderii celor doua Corei au defilat marti la bordul unei masini pe strazile Phenianului in aclamatiile multimii, cu ocazia celui de-al treilea summit in cursul caruia presedintele sud-coreean, Moon Jae-in, urma sa incerce sa deblocheze discutiile de denuclearizare dintre Coreea de Nord si Washington,…

- Presedintele american, Donald Trump, considera ca Beijingul "complica lucrurile" in ce priveste dosarul nord-coreean, in timp ce negocierile intre Washington si Phenian sunt in impas, transmite AFP. "China complica foarte mult lucrurile in privinta relatiei cu Coreea de Nord", a declarat miercuri Trump,…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni ca 'cel mai probabil' se va intalni din nou cu liderul nord-coreean, Kim Jong Un, si si-a aparat in acelasi timp eforturile depuse pentru a convinge Phenianul sa renunte la armele sale nucleare. Intr-un interviu acordat Reuters, Trump, care…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat luni increzator ca liderul nord-coreean Kim Jong Un va respecta acordul convenit de cei doi la summitul de pe 12 iunie de la Singapore, dar a sugerat ca Beijingul ar putea incerca sa submineze aceasta intelegere, transmit Reuters si AFP, preluate de…