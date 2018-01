Trump spune ca in teorie SUA ar putea reveni in Acordul de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron a pledat luni, la Xian, in favoarea unei vaste aliante intre Franta, Europa si China, mai ales in lupta impotriva modificarilor climatice si proiectului Beijingului cu privire la ”noi drumuri ale matasii”. Liderul de la Paris s-a angajat și sa se intoarca in China…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest in ultimele zile, relateaza AFP conform News.ro . Dupa cinci zile de proteste importante, de la 28 decembrie la 1 ianuarie, Iranul a revenit…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Programul Copernicus de monitorizare a schimbarilor climatice, prima agentie meteorologica internationala importanta care a emis un raport privind temperaturile la nivel global din 2017, a anuntat ca acestea au fost in medie de 14,7 grade Celsius, respectiv cu 1,2 grade Celsius peste cele de dinainte…

- Scurt punctaj pentru 2018. Spre un „point of no return”? La urma urmei, 2017 nici nu a fost atat de rau pe cat ar fi putut sa fie, deși tensiunile mai vechi sau mai noi au inceput sa se acumuleze vizibil și sa anunțe apropierea unor schimbari structurale majore, de magnitudinea unor cutremure, in sistemul…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Presedintele american Donald Trump, care si-a exprimat sprijinul pentru manifestatiile din Iran, ar face mai bine sa se ocupe de "milioanele de persoane fara adapost si de muritorii de foame" din SUA, a declarat purtatorul de cuvant al Ministerului iranian al Afacerilor Externe, scrie News.ro.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Ironic, presedintele SUA Donald Trump a facut un comentariu cu trimitere spre cei care l-au acuzat de decizia privind retragerea Statelor Unite din Acordul climatic de la Paris. Aceasta postare i-a atras un val de controverse din partea internautilor.

- Coreea de Nord a accelerat ritmul, in 2017, in cursa sa nebuna catre arma nucleara, relansand temeri, demne de cele mai intunecate momente ale Razboiului Rece, cu privire la un conflict atomic, scrie AFP conform News.ro . Acest dosar urmeaza sa continue sa produca titluri de presa in 2018, in contextul…

- De la decizia anuntata de presedintele american Donald Trump de retragere a Statelor Unite din Acordul pentru clima de la Paris si pana la uraganele devastatoare, inundatiile, secetele si incendiile care au facut ravagii in lumea intreaga, 2017 a fost un an extrem de dificil in ceea ce priveste lupta…

- Presedintele francez Emmanuel Macron incearca sa faca pe impaciuitorul dupa decizia lui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, urmand sa-l primeasca vineri la Palatul Elysee pe liderul palestinian Mahmoud Abbas la doua saptamani de la vizita in Franta a premierului israelian…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a reclamat marti o ”mobilizare mult mai puternica” in lupta impotriva incalzirii globale, inainte sa primeasca zeci de lideri la un summit care vrea sa infrunte provocarea finantarii insuficiente a luptei impotriva modificarilor climatice, relateaza AFP, potrivit…

- Președintele francez Emmanuel Macron acorda premii cercetatorilor americani, pentru a se muta in Franța, intr-un gest sfidator fața de Trump, care scoate SUA din Acordul climatic de la Paris.

- Presedintele francez Emmanuel Macron sustine ca este "destul de sigur" ca omologul sau american, Donald Trump, se va razgandi in privinta acordului climatic de la Paris, reamintindu-i liderului SUA ca are o responsabilitate in fata istoriei, informeaza site-ul postului France 24.

- Statele Unite ale Americii nu vor reloca probabil ambasada din Tel Aviv la Ierusalim cel putin in urmatorii doi ani, a declarat vineri, la Paris, secretarul de stat american Rex Tillerson, relateaza AFP. 'Nu este ceva care se va intampla anul acesta si nici probabil anul viitor, insa presedintele…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- "Daca acordul ar fi sa esueze, acest lucru ar fi un semnal devastator in directia unei curse a inarmarii in regiune si in intreaga lume", a declarat Gabriel, inainte de plecarea sa la Washington. "Cel mai recent test nuclear al Coreei de Nord arata potentialul de escaladare care este inerent…

- Astazi, in Piata Victoriei, nu e despre Codruta Kovesi. Cu bunele si erorile ei, cu succesele si esecurile ei. Dupa 12 ani la varful parchetelor din Romania, dna Kovesi isi va incheia acest ultim mandat la DNA in cel mult un an si jumatate. Nici nu cred ca ar fi chiar o tragedie personala pentru domnia…

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- Saad Hariri, care la 4 noiembrie si-a anuntat demisia din functia de premier al Libanului, a confirmat sambata la Paris ca va reveni la Beirut pentru sarbatoarea nationala, pe 22 noiembrie, si a anuntat ca va vorbi atunci despre situatia politica din tara sa, relateaza AGERPRES, citand AFP si dpa. …

- Presedintele american, Donald Trump, va decide la inceputul saptamanii viitoare in legatura cu o eventuala reintroducere a Coreii de Nord pe lista "statelor care sustin terorismul", situatie rezervata simbolic celor mai rai dusmani ai Statelor Unite, relateaza AFP.Decizia ar fi o modalitate…

- Siria s-a alaturat in mod oficial Acordului de la Paris de lupta impotriva incalzirii globale, a anuntat ONU, iar Statele Unite au ramas singura tara care nu vor sa faca parte din acest pact, relateaza Reuters. Siria, devastata de un razboi civil, si Nicaragua erau singurele tari care ramasesera in…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Presedintele american Donald Trump a parasit marti Manila, capitala Filipinelor, dupa un turneu de 12 zile in Asia, primul in regiune de cand a venit la putere si care, potrivit lui, a fost unul 'foarte reusit', relateaza Agerpres.

- Donald Trump a aratat duminica ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP. "Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile contra Coreei de Nord", a…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au fost observati dand mana, vineri, in cadrul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), dupa ce fusese creata confuzia ca cei doi lideri nu se vor intalni, relateaza cotidianul Telegraph.…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Uniunea Europeana se va asigura ca acordul internațional referitor la programul nuclear al Iranului 'va continua sa fie implementat integral, de toate parțile sale', a declarat vineri șefa diplomației europene, Federica Mogherini, cu prilejul unei conferințe desfașurate la Samarkand, in Uzbekistan,…

- Președintele american Donald Trump este de acord, in principiu, ca SUA sa furnizeze arme letale Ucrainei in cadrul bugetului Pentagonului pentru anul fiscal 2018. Proeictul de buget prevede ca $ 4.6 miliarde sa fie alocate pentru contracararea agresiunii ruse in Europa, iar $ 350 de milioane sub forma…

- In interviu, Emmanuel Macron povestește ca a incercat sa-l convinga in octombrie pe președintele american Donald Trump sa continue susținerea acordului nuclear. "I-am spus: 'Ce alta opțiune aveți? Ce propuneți? Daca doriți sa rupeți toate relațiile cu Iranul privind activitațile sale nucleare, veți…

- Siria a anunțat, marți, ca intenționeaza sa se alature Tratatului pentru Clima de la Paris și astfel Statele Unite raman singura națiune care se opune acestuia, scrie Reuters. Siria și Nicaragua erau singurele doua națiuni din afara tratatului pentru clima de la Paris, semnat in 2015 de 195 de națiuni.…

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Paul McCartney l-a criticat pe presedintele american Donald Trump pentru atitudinea lui cu privire la schimbarile climatice, spunand ca unele dintre actiunile acestuia sunt ”nebunesti”, informeaza bbc.co.uk, potrivit news.ro.Potrivit lui McCartney, Donald Trump a anulat ”multe dintre progresele…

- Pentru a atrage atenția asupra încalzirii globale, un producator britanic de bere a lansat un nou sortiment fabricat din apa provenita din calota glaciara. Sumele încasate din vânzarea berii vor fi donate catre ''10:10'', o organizație care sprijina proiectele…

- Trump la un an de la alegeri: contestat de americani, dispretuit de vest-europeni, ignorat si batjocorit de nord-coreeni. Ce garantii mai ofera astazi Statele Unite lumii libere? Statele Unite, care au inspirat si condus cu succes Occidentul si aranjamentele internationale dupa Al Doilea Razboi…

- Fostul baschetbalist american Kobe Bryant "nu va merge" la Casa Alba daca președintele SUA, Donald Trump, îl invita, a afirmat el sâmbata, în timpul unei calatorii în Franța în legatura cu o

- Presedintele american Donald Trump a provocat miercuri un nou scandal, negand ca i-a spus vaduvei unui militar mort in lupta ca sotul ei „stia la ce s-a angajat“, asa cum a declarat o aleasa democrata, relateaza AFP.

- Președintele american Donald Trump ar fi comis o noua gafa de proporții. Sau cel puțin așa susține Senatoarea democrata Frederica Wilson, care a declarat marți seara ca era de fața in momentul in care Trump i-a telefonat familiei sergentului La David Johnson, unul dintre cei patrul soldați uciși intr-o…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…

- Papa Francisc a criticat implicit Statele Unite luni pentru retragerea din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, pe care il apreciaza ca fiind o modalitate de a tine sub control efectele devastatoare ale incalzirii globale, informeaza Reuters. Statele Unite este singura tara din cele…

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca refuza sa certifice acordul nuclear cu Iranul, pe care l-a calificat drept "unul dintre cele mai rele" care au fost incheiate vreodata, scrie AFP.

- Președintele SUA considera acordul nuclear cu Iranul „unul din cele mai prost redactate din istorie” și acuza fosta administrație de la Washington ca a oferit Teheranului avioane pline cu bani