Presedintele american Donald Trump spune ca migrantii care asteapta la granita de sud a SUA in Mexic nu vor primi permisiunea de a intra in SUA pana cand cererile lor de azil nu vor fi procesate acolo, dupa aparitia unor informatii in presa privind un acord intre cele doua tari pe acest subiect, relateaza dpa.



"Migrantii de la granita sudica nu vor primi permisiunea de a intra in SUA pana cand cererile lor nu vor fi aprobate individual in instanta", a scris Trump pe Twitter.



"Toti vor sta in Mexic. Daca, din vreun motiv, va deveni necesar, atunci vom INCHIDE granita de…