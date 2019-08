Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a declarat vineri ca noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost invitat la Casa Alba, si ca va efectua o vizita in SUA foarte curand, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Intr-o intalnire cu reporterii acreditati la Casa Alba, presedintele american a spus ca el crede ca…

- Presedintele american Donald Trump va efectua vizite in Polonia si Danemarca la sfarsitul lunii viitoare dupa participarea la summitul G7 din Franta, a anuntat miercuri Casa Alba, relateaza dpa si Reuters. Vizita in cele doua tari va avea loc intre 31 august si 3 septembrie. Pe 1 septembrie, presedintele…

- ​Progresul înregistrat în cadrul negocierilor menite sa salveze Acordul Nuclear nu este suficient pentru a convinge Iranul sa își schimbe planul de a renunța rând pe rând la respectarea prevederilor acordului, a transmis Abbas Araqchi, adjunct al ministrului iranian de…

- Aflat la intalnirea de la Casa Alba cu președintele Poloniei, Donald Trump nu s-a abținut sa acuze Germania, despre care a constatat ca „nu face ceea ce ar trebui sa faca fata de NATO”. In schimb „Polonia isi respecta angajamentele”, a rabufnit președintele american, inainte sa denunte din nou proiectul…

- Cu ocazia unei intrevederi cu presedintele american Donald Trump, Emmanuel Macron a declarat joi ca "trebuie demarate noi negocieri" cu Teheranul, pentru a asigura "pacea in regiune". "Vrem sa fim siguri ca ei nu vor obtine arma nucleara", a declarat presedintele francez, adaugand ca "avem un instrument…

- CHIȘINAU, 30 iun – Sputnik. Tenzin Gyatso, cunoscut ca cel de-al 14-lea Dalai Lama, considera ca Rusia este „o punte între Est și Vest”. ”Rusia este o națiune mare și o punte între Europa și Asia. Cred ca voi [Rusia] puteți avea o contribuție semnificativa…

- Seful diplomatiei americane, Mike Pompeo, incepe vineri un turneu european cu o prima oprire in Germania, pentru o vizita care a fost amanata in ultimul moment la inceputul lui mai, relateaza Reuters si AFP. Mike Pompeo urmeaza sa se intalneasca vineri in capitala germana cu omologul sau Heiko Maas…