- Presedintele american Donald Trump isi incepe luni vizita de stat in Marea Britanie, in program aflandu-se intalniri cu familia regala si un dejun cu regina Elisabeta a II-a la Palatul Buckingham, transmit dpa si Press Association. Avionul Air Force One, avandu-i la bord pe presedintele american si…

- Premierul conservator britanic Theresa May si-a reluat duminica apelul catre liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, de a accepta un acord in ce priveste retragerea tarii din blocul comunitar, subliniind ca "publicul este nemultumit" de esecul politicienilor de a pune in practica Brexitul, relateaza…

- Liderul opozitiei laburiste britanice, Jeremy Corbyn, a declinat invitatia de a lua parte la banchetul de stat ce va avea loc în onoarea presedintelui american Donald Trump, asteptat într-o vizita de stat în Regatul Unit între 3 si 5 iunie, transmit AFP si dpa, citate de Agerpres.'Jeremy…

- Premierul indian Narendra Modi este liderul politic cel mai popular pe reteaua sociala Facebook, cu 43,5 milioane de urmaritori ai paginii sale personale, potrivit unui studiu publicat, miercuri, de agentia de comunicare Burson Cohn & Wolfe. In timp ce Narendra Modi are cei mai mulți urmaritori, presedintele…

- Theresa May a purtat, miercuri, discutii constructive cu liderul opozitiei laburiste, Jeremy Corbyn, cu privire la depasirea impasului legat de Brexit, ambele parti demonstrand flexibilitate in abordare, a comunicat un purtator de cuvant al biroului premierului. "Discutiile de astazi au fost constructive,…

- Liderul laburist britanic Jeremy Corbyn a sosit la Bruxelles pentru a analiza un plan 'alternativ' privind Brexit-ul cu liderii Uniunii Europene, printre care negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a anuntat joi dimineata Partidul Laburist, intr-o declaratie citata de Reuters. Corbyn…