Trump someaza Mexicul sa-i trimita inapoi pe migrantii care vin spre SUA: Vom inchide granita permanent daca trebuie

- Presedintele american Donald Trump a declarat luni ca Mexicul ar trebui sa trimita migrantii care solicita azil in Statele Unite inapoi in tarile lor de origine, a doua zi dupa ce autoritatile americane au inchis cea mai aglomerata granita din sudul tarii si au folosit gaze lacrimogene impotriva…

- Serviciul vamal si de protectie a frontierelor (CBP) american a redeschis duminica punctul de trecere de la San Ysidro, California, la cateva ore dupa ce cateva sute de migranti din America Centrala au incercat sa forteze trecerea frontierei americane in apropiere de orasul mexican Tijuana. Granița…

- Statele Unite si-au inchis temporar cel mai aglomerat punct de trecere a frontierei cu Mexicul, duminica, dupa ce politia mexicana a intrerupt un protest al migrantilor din America Centrala, care erau adunati in Tijuana, unii dintre demonstranti fortand granita, unde ofiteri americani i-au intampinat…

- Mai mult de 1.500 de migranti din America Centrala au sosit joi in orasul mexican Tijuana, la granita cu Statele Unite, relateaza AFP. In cursul diminetii, 22 de autobuze avand fiecare la bord circa 50 de migranti au ajuns la intrarea in acest oras situat in statul mexican Baja California, adaugandu-se…

- Cateva sute de migranti din caravana care a plecat in urma cu o luna din Honduras au ajuns la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, im timp ce alte mii avansau rapid catre nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Primele grupuri de migranti din America Centrala s-au adunat pe plaja de la…

- Mii de migranti din America Centrala inaintau rapid miercuri la bordul unor autocare traversand nord-vestul Mexicului, in timp ce grupuri desprinse din caravana principala cu migranti au inceput sa ajunga in Tijuana, la frontiera cu SUA, relateaza AFP. Aproximativ 350 de migranti au sosit…

- Militarii americani au intarit marti masurile de securitate la frontiera cu Mexicul, construind baricade si garduri de sarma ghimpata, relateaza Reuters preluata de Agerpres. In orasul mexican Tijuana, la granita cu SUA, au sosit marti cu autobuze circa 400 de migranti care au luat-o inaintea…

- Guatemala, Honduras and El Salvador were not able to do the job of stopping people from leaving their country and coming illegally to the U.S. We will now begin cutting off, or substantially reducing, the massive foreign aid routinely given to them.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October…