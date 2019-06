Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a contrazis vineri obiectivul anuntat de Agentia spatiala americana (NASA) de a duce din nou oameni pe luna, informeaza dpa preluat de agerpres.Vezi și: SURPRIZA TOTALA Meteorologii au emis prognoza meteo pentru intreaga vara "Pentru toti banii…

- Specialistii in astronomie si adeptii acestei stiinte au fost suprinsi sa auda, vineri, ca Luna este parte din Marte, dupa cum a spus presedintele american Donald Trump, intr-o postare pe Twitter.

- Donald Trump, președintele SUA, a postat recent pe Twitter un mesaj ciudat, in care a explicat ca Luna face parte din Marte. Donald Trump le-a cerut celor de la NASA sa dezvolte planuri mai ambițioase, fiindca se investesc o gramada de bani, a notat metro.co.uk. „Pentru banii pe care ii cheltuim, NASA…

- Presedintele american Donald Trump a contrazis vineri obiectivul anuntat de Agentia spatiala americana (NASA) de a duce din nou oameni pe luna, informeaza dpa. "Pentru toti banii pe care ii cheltuim, NASA NU ar trebui sa vorbeasca despre aselenizare. Am facut asta acum 50 de ani", a scris…

- Presedintele american Donald Trump si-a reluat luni atacurile declarative impotriva primarului Londrei, Sadiq Khan, numindu-l pe acesta 'un ratat total', dupa ce edilul a criticat decizia guvernului britanic de a-l invita pe Trump intr-o vizita de stat, transmit Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. …

- NASA va trimite pentru prima oara o femeie pe Luna in 2024, in cadrul proiectului 'Artemis', in reluarea misiunilor cu echipaj spre satelitul natural al Pamantului, relateaza EFE. Administratorul NASA, Jim Bridenstine, a declarat marti intr-un eveniment difuzat pe internet ca i-ar placea ca…

- Fostul vicepreședinte al SUA din perioada Administrației Obama a facut anunțul pe pagina personala de Twitter. "Daca ii dam lui Donald Trump opt ani la Casa Alba, el va schimba pentru totdeauna și in mod fundamental caracterul acestei națiuni", a scris democratul Joe Biden (76 de ani).…

- 'Am spalat masini si farfurii, am fost nevoit sa fac asta', a declarat ministrul Securitatii Publice, Alfonso Durazo, in cadrul unei intalniri cu oameni de afaceri, potrivit editiei de luni a ziarului La Jornada. Cea mai inalta oficialitate din domeniul securitatii din Mexic a recunoscut astfel ca…