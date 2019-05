Presedintele american Donald Trump se declara ”foarte surprins” de faptul ca fiul sau mai mare a fost convocat in Senat, la Comisia Informatiilor, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.

Locatarul Casei Albe a facut aceste declaratii joi, dupa ce AP si alte publicatii au dezvaluit ca aceasta comisie l-a convocat pe Donald Trump Jr. sa-l audieze pe tema audierii sale in Comisie, in 2017, in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale americane din 2016.Trump a spus despre fiul sau ca este o ”persoana foarte buna” si a apreciat ca ”ultimul lucru de…