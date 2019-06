Presedintele american Donald Trump si cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit miercuri, in orasul englez Portsmouth, dupa ce au participat la ceremonia de marcare a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor in Normandia (Ziua Z) in Al Doilea Razboi Mondial, transmit reuters si dpa.



Cei doi lideri au discutat despre situatia din Libia si cea din Africa Occidentala, potrivit purtatoarei de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders.



''Presedintele Trump si cancelarul Merkel au avut o intalnire tete-a-tete de aproximativ 10 minute'', a spus Sanders. Aceasta a adaugat…