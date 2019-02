Trump si Kim, summit degeaba Un fiasco diplomatic in Vietnam, intalnirea de la Hanoi s-a terminat brusc, fara niciun acord privind denuclearizarea Coreei de Nord. Asa cum era de asteptat, discutiile au esuat din cauza pretentiilor Coreei de Nord de a-i fi ridicate in intregime sanctiunile, practic un lucru imposibil din cauza programelor nucleare si rachetelor balistice ale regimului din […] Trump si Kim, summit degeaba is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

