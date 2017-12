Trump si-a facut bilantul primului an de mandat pe Twitter "Daca Democratii (Hillary necinstita) ar fi fost alesi, actiunile voastre ar fi pierdut 50% fata de valoarea lor de dinaintea zilei alegerilor. Acum ele au un viitor frumos - si este doar inceputul!", a scris Trump de la resedinta sa din Mar-a-Lago (Florida). If the Dems (Crooked Hillary) got elected, your stocks would be down 50% from values on Election Day. Now they have a great future - and just beginning! https://t.co/9TzSC8F8vY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2017 El s-a referit apoi la alegerile legislative ce vor avea loc in noiembrie 2018, cand republicanii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

— Donald J. Trump (@31, 2017 El s-a referit apoi la alegerile legislative ce vor avea loc in noiembrie 2018, cand republicanii…

- Președintele Donald Trump, in vacanța in Florida, a scris pe Twitter un mesaj in care a sugerat ca schimbarile climatice ar putea fi un lucru bun, referindu-se la orașele americane aflate sub zapda in aceasta perioada , scrie CNN. Mesajele postate de președintele american pe Twitter il poziționeaza…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat vineri, în California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, în perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial si turistic foarte frecventat din San Francisco,…

- Un fost pușcaș marin pregatea un atentat terorist la San Francisco Biroul Federal de Investigatii (FBI) al SUA a arestat si inculpat, in California, un fost puscas marin, acuzat ca pregatea un atac terorist, inspirat de gruparea Statul Islamic, in perioada sarbatorilor de iarna la un centru comercial…

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU împotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p…

- Romania si alte patru state membre ale Uniunii Europene s-au abtinut de la vot in cursul sesiunii extraordinare a Adunarii Generale ONU pe tema deciziei presedintelui SUA, Donald Trump, de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, afirma surse diplomatice.

- Leader of the People's Party Movement (PMP) deputies' group Eugen Tomac showed on Tuesday, after the two Chambers' reunited sitting that his party's deputies upheld in plenary sitting over 800 amendments to the state budget law, all being rejected by the majority's representatives (Social Democratic…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident de tren care a avut loc în SUA. Aproximativ 77 de pasageri și șapte membri ai echipajului se aflau în tren în momentul respectiv, iar zece persoane au fost ranite. "Accidentul de tren care a…

- Rusia a dejucat in atentat asupra catedralei din Sankt Petersburg, cu ajutorul CIA. Informațiile oferite de Agenția Centrala de Informații a SUA au ajutat membrii serviciilor secrete ruse sa opreasca un atac terorist, relateaza BBC News. Ajutorul oferit de CIA nu era cunoscut pana acum. Informația a…

- Vicepresedintele SUA, Mike Pence, a decis amanarea vizitei oficiale in Israel, pe fondul tensiunilor izbucnite dupa hotararea presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala statului evreu, afirma surse citate de presa araba si israeliana.

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anuntat ca va realiza operatiuni pe teritoriul american si a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil si un detonator. ''Vom realiza mai multe operatiuni pe teritoriul…

- Autorul atentatului de luni dintr-un tunel al metroului new-yorkez, Akayed Ullah, a postat luni pe Facebook, înaintea atacului, un mesaj în care îi transmitea presedintelui american Donald Trump ca a 'esuat în a-si proteja tara', transmit dpa si AFP, citând din…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 16:22 Suspectul a fost arestat. Patru persoane au fost ranite Polițiștii din New York au confirmat faptul…

- Surse de la Casa Alba au declarat, sambata, pentru "New York Times", ca presedintele american priveste cel putin patru ore - si uneori opt ore - pe zi programele diverselor televiziuni americane."In fiecare dimineata, la ora 5.

- Lupta impotriva imigrației ilegale este una dintre prioritațile președintelui Donald Trump, care a promis construirea unui zid la frontiera de 3.000 de km cu Mexicul, in numele luptei impotriva criminalitații și in favoarea protecției locurilor de munca ale americanilor. Numarul arestarilor…

- Președintele american, Donald Trump, va anunța miercuri recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului și va ordona inceperea procesului de mutare, de la Tel Aviv in acest oraș, a ambasadei americane, au indicat inalți oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-și pastreze anonimatul,…

- ”Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor teroriste in aceasta tara. Sprijinul SUA nu se va incheia pana cand Stat Islamic nu va fi complet infrant”, a afirmat purtatorul de cuvant al Pentagonului.…

- I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017 Intr-o audiere in Senat la inceputul lunii iunie, fostul director al FBI, James Comey, a afirmat ca Donald Trump i-a cerut personal…

- Donald Trump a vorbit din nou despre fostul sau consilier, generalul Michael Flynn, care a fost inculpat în dosarul privind ingerința rusa la alegerile prezidențiale din SUA. Președintele american a scris pe Twitter ca a fost nevoit sa-l concedieze pe Flynn, deoare acesta l-a mințit…

- Jared Kushner, ginerele si consilierul pentru Afaceri politice al presedintelui SUA Donald Trump, a fost audiat de echipa procurorului special Robert Mueller, care investigheaza contactele cu Rusia, afirma surse judiciare americane. Jared Kushner a fost audiat in legatura cu activitatile lui Michael…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- Potrivit șefului diplomației turce, Donald Trump a oferit aceste asigurari in timpul unei convorbiri telefonice avute vineri cu șeful statului turc.Donald Trump "a dat instrucțiuni foarte clare in vederea opririi livrarii de arme catre YPG (milițiile kurde)", le-a declarat Cavusoglu jurnaliștilor."Salutam…

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America! Motivul? - Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani.

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America. Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani. Mesajul a fost transmis pe aplicația de mesagerie criptata Telegram, iar autorul acestuia…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, sunt de acord pentru a spune ca "nu exista solutie militara" posibila razboiului in Siria, a anuntat sambata Kremlinul, citand un comunicat comun, potrivit AFP."Presedintii sunt de acord pentru a spune ca actualul conflict…

- UPDATE: Donald Trump a urmarit evenimentele care au lovit Texasul și scris pe Twitter un mesaj: „Dumnezeu sa fie cu acești oameni din Sutherland Springs, Texas. FBI și forțele de ordine se afla la locul faptei. Am monitorizat situația din Japonia”, scrie președintele Statelor Unite. May God be w/ the…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui american Donald Trump, si pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Un angajat de la Twitter, aflat pe punctul de a pleca din companie, a dezactivat contul personal al președintelui american Donald Trump. Joi, catre ora locala 19.00 (vineri, 1.00, ora Romaniei), vizitatorii contului @realDonaldTrump au fost intampinați de mesajul „Ne pare rau, aceasta pagina nu exista”.…

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca gruparea Statul Islamic va plati un ”pret mare” pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de la New York, marti, soldat cu opt morti, relateaza AFP.

- Presedintele american Donald Trump a promis vineri ca Statul Islamic (SI) va plati un ‘pret ridicat’ pentru orice atac impotriva Statelor Unite, dupa revendicarea de catre jihadisti a atentatului de marti de la New York care a costat viata a opt persoane, informeaza AFP. Militarii americani ‘au lovit…

- Președintele american a ramas fara Twitter. Contul sau a fost dezactivat de un angajat al companiei, care era în ultima sa zi de munca. Potrivit The Independent, utilizatorii care doreau sa vada contul @realDonaldTrump, folosit de Donald Trump, au putut sa vada mesajul: „Ne…

- Celebrul dicționar Collins a desemnat expresia ”Fake News” ca fiind cuvantul anului 2017 și va fi introdusa de anul viitor in dicționar ca expresie de sine statatoare pentru a desemna o informație falsa, deseori senzaționala, difuzata sub masca unor reportaje jurnalistice, scrie BBC News. Edictorii…

- "Teroristul din NYC (New York City) s-a declarat mulțumit și a cerut ca drapelul Statului Islamic sa fie agațat in camera sa de spital. El a ucis 8 persoane și a ranit grav altele 12. EL TREBUIE SA FIE CONDMNAT LA MOARTE!", scrie Donald Trump in postarea sa pe Twitter. Președintele american…

- Președintele Rohani se va intalni cu Vladimir Putin și cu președintele azer Ilham Aliev pentru discuții pe teme politice și economice care, in opinia statului gazda, vor arata ca aprobarea Statelor Unite nu este necesara pentru cooperarea regionala."Nimeni nu acorda atenție retoricii SUA",…

- Donald Trump a anuntat ca a dispus o consolidare a programului de verificare a strainilir care vor sa intre pe teritoriul Statelor Unite în urma atentatului de la New York, relateaza AFP. ”Tocmai am ordonat (Departamentului) Securitatii Interne sa ne consolideze programul de verificare,…

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- ..."collusion," which doesn't exist. The Dems are using this terrible (and bad for our country) Witch Hunt for evil politics, but the R's...— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 29, 2017 Un juriu federal de la Washington a aprobat, vineri, primele capete…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii în ancheta cu privire la interferentele Rusiei în alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters, via Agerpres. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste acuzatii, dar CNN noteaza…

- La sfarsitul lunii octombrie expira perioada de 25 de ani cand documentele privind asasinarea presedintelui John Kennedy au fost strict secrete. Surse ale publicatiei Politico sustin ca Donald Trump va refuza sa faca publice o parte din mterialele acestei arhive.

- "Cand o țara poate interveni și interfera in alegerile din alta țara, aceasta este razboi", a subliniat diplomata americana in cadrul unei dezbateri cu privire la leadership-ul SUA, organizata la New York, de Institutul George W.Bush."Nu am vazut-o doar aici, ci și in Franța și alte țari",…

- Instigatorul citat a fost angajat al Agentiei de Cercetare Online, localizata in Sankt Petersburg, a carei functie era raspandirea unor materiale propagandiste pro-ruse in mediul online. Conform CNN, firma de cercetare este finantata de Yevgeny Prigozhin, oligarh rus si aliat apropiat al…

- Regimul de la Phenian ar putea efectua un nou test balistic în urmatoarele saptamâni, în contextul desfasurarii unor noi manevre militare americano-sud-coreene si a turneului presedintelui SUA, Donald Trump, în Asia, afirma surse citate de agentia Bloomberg. Oficiali…

- Premierul canadian, Justin Trudeau, a dat asigurari miercuri ca ramane optimist cu privire la succesul "dificilelor" negocieri in curs asupra Acordului Nord-American de Comerț Liber (NAFTA) cu administrația Trump, relateaza AFP. Justin Trudeau a fost primit de Donald Trump la Casa…

- Intr-un interviu acordat revistei Forbes, Donald Trump a fost intrebat despre informatiile conform carora ar fi fost catalogat drept "debil mintal" de catre secretarul de Stat Rex Tillerson."Cred ca este o stire falsa. Dar, daca intr-adevar a facut acest lucru, cred ca putem compara testele…

- Donald Trump a anunAat A®ncAƒ de cA¢nd a preluat AYtafeta Casei Albe cAƒ va construi un zid la graniAa cu Mexicul. Se pare cAƒ ideea A®ncAƒ a rAƒmas A®n picioare, chit ca a fost criticatAƒ AYi a ridicat multe semne de A®ntrebare din partea americanilor.

- Trump a facut aceasta remarca in timpul unei sesiuni foto la Casa Alba, chiar inaintea inceperii unui dineu al cuplului prezidențial cu șefi ai armatei și soțiile lor. "Știți ce inseamna asta? Poate ca este liniștea dinaintea furtunii", a spus el brusc. Cand a fost intrebat de jurnaliști ce a vrut…

- Violentele au revenit pr prima pagina a ziarelor straine, dezvaluind o lume în care pacea pare sa devina doar un deziderat. În acest sens, cel mai recent incident s-a semnalat în Siria, unde, ieri, „doua explozii au zguduit un cartier din Damasc, capitala tarii”,…