Trump si-a facut bilantul, pe Twitter: Ce an a fost. Si suntem abia la inceput! Presedintele Donald Trump si-a facut, duminica, bilantul primului sau an din mandatul prezidential si a enuntat prioritatile sale pentru anul 2018, intr-o salva de mesaje pe Twitter, reteaua sa de socializare preferata, dupa ce a asigurat ca nu va renunta la acest mijloc de comunicare atat timp cat va avea de-a face cu o presa puternic ostila, relateaza AFP.



Intr-una dintre aceste postari el a salutat anul record inregistrat pe Wall Street, insotind mesajul si de o intepatura la adresa rivalilor sai din Partidul Democrat si contracandidatei sale in scrutinul din 8 noiembrie 2016, Hillary…

- "Daca Democratii (Hillary necinstita) ar fi fost alesi, actiunile voastre ar fi pierdut 50% fata de valoarea lor de dinaintea zilei alegerilor. Acum ele au un viitor frumos - si este doar inceputul!", a scris Trump de la resedinta sa din Mar-a-Lago (Florida). If the Dems (Crooked Hillary)…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 31 decembrie 2017. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 24 decembrie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pe data de 31 decembrie, Loteria Romana a organizat Tragerile Speciale…

- Accidentul s-a produs duminica dimineata, in jurul orei 6. "Un tanar de 21 ani, conducea un autoturism și intr-o curba la dreapta, a pierdut controlul direcției de mers, a parasit partea carosabila prin stanga și s-a izbit de un stalp de electricitate. Dupa accident, conducatorul auto a parasit locul…

- SMS-uri de Anul Nou "Fara fite, fara poante, la multi ani cu sanatate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!"; ”Ieri e istorie, maine e mister, azi este un dar. Un dar de impartit cu cei dragi.

- Anul Nou bate la usa, un moment prielnic sa facem bilantul activitatilor din acest an si al momentelor traite. Se incheie un an extraordinar, cu foarte multe proiecte realizate si mai ales cu satisfactie profesionala vazand reusitele sportivilor la competitiile internationale si nationale, cu incantarea…

- Un secol in urma, tradițiile de Anul Nou erau sacre pentru poporul nostru. Pentru strabuni, erau un prilej sa se impace, sa comunice, sa fie recunoscatori și sa se bucure pe deplin de viața. Despre atitudinea stramoșilor fața de datinile de iarna am discutat in studioul radio Sputnik Moldova cu folcloristul…

- Si pentru ca Anul Nou bate la usa, iar pregatirile pentru masa de sarbatoare sint in toi, Agentia Nationala pentru Siguranta Alimentelor (ANSA) vine cu unele sfaturi si recomandari. Astfel, la cumpararea produselor alimentare din magazine, ANSA recomanda sa urmati citiva pasi: -verificati data fabricarii…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat...

- URATURI ANUL NOU, 2018. Mesajele si urarile trimise prin SMS sau postate pe Facebook, ori spuse la telefon ajung foarte repede la inima celor dragi. Totusi, tot in noaptea de Revelion, colindatorii bat la usile oamenilor ca sa le faca uraturi pentru Anul Nou, 2018. Potrivit traditiei, colindatorii nu…

- Concertul de Anul Nou a fost programat pe data de 4 ianuarie 2018, ora 19, la Sala Cercului Militar, așa cum anunțam in Jurnal Aradean/aradon.ro pe data de 29 decembrie. Filarmonica de Stat a facut anunțul ca acest concert se va desfașura și joi, 4 ianuarie, și vineri, 5 ianuarie 2018, de…

- Președintele Donald Trump, in vacanța in Florida, a scris pe Twitter un mesaj in care a sugerat ca schimbarile climatice ar putea fi un lucru bun, referindu-se la orașele americane aflate sub zapda in aceasta perioada , scrie CNN. Mesajele postate de președintele american pe Twitter il poziționeaza…

- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP conform News.ro . Explozia…

- Timp de aproape o ora, patinoarul artificial situat la „Arena Cugir” a gazduit, in aceasta seara, un spectacol de neuitat. Aproape 500 de cugireni au asistat fascinați la evoluția pe gheața a unor patinatori talentați, aparținand Clubului Sportiv Școlar – secția patinaj artistic, din Miercurea Ciuc.…

- La Timișoara se va intra in anul nou pe ritmuri de mambo! Primaria Timișoara a anunțat artiștii care vor concerta in noaptea de Revelion in Piața Victoriei, unde s-a pregatit un program incendiar pentru cei care vor sa petreaca in strada momentul dintre ani.

- Statul Islamic amenința Occidentul cu noi atentate de Anul Nou. Gruparea terorista a lansat un nou videoclip in care iși indeamna adepții sa atace in cluburi, biserici și targuri de Craciun.

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera,…

- In 2018, vom avea parte de 13 zile libere legale, iar din fericire, multe dintre acestea cad in cursul saptamanii. Primele zile libere din 2018 sunt chiar cele de Anul Nou, adica pe 1 si 2 ianuarie. Tot in ianuarie, romanii sarbatoresc Ziua Principatelor Romane. 24 ianuarie va pica anul viitor intr-o…

- Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, si ASR Principele Radu se vor afla, de Craciun si Anul Nou, la Savarsin, alaturi de toate cele patru surori ale Majestatii Sale, informeaza Biroul de Presa al Casei Majestatii Sale.

- "Lumea doreste pace, nu moarte!", a scris pe Twitter vineri presedintele american, Donald Trump, dupa noile sanctiuni votate în unanimitate de Consiliul de Securitate al ONU împotriva Coreii de Nord, relateaza AFP. <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p…

- OLSTITIUL de IARNA 2017. Alunga spiritele rele Traditia populara spune ca spiritele rele se sperie de lumina si de zgomotele puternice. De aceea, pe vremuri si chiar in prezent, in unele locuri, se trosneste din bici pentru a alunga spiritele malefice din anul care vine. E mult mai simplu in prezent,…

- Polițiștii turci au reținut joi aproximativ 55 de persoane, fiind suspectate ca ar avea legatura cu Statul Islamic în operațiuni antiteroriste la Istanbul și Izmir. Operatiuni simultane au fost lansate în 12 locuri din Istanbul, în care au fost capturati 45 de cetateni…

- Angajatii Consiliului Judetean Prahova au fost colindati, in aceasta seara, de zeci de tineri sositi din mai multe localitati din judet. Imbracati in straie populare de sarbatoare, cei mici au reusit sa le aduca zambetul pe buze oamenilor din administratie, dar si trecatorilor care au asistat bucurosi…

- Leader of the People's Party Movement (PMP) deputies' group Eugen Tomac showed on Tuesday, after the two Chambers' reunited sitting that his party's deputies upheld in plenary sitting over 800 amendments to the state budget law, all being rejected by the majority's representatives (Social Democratic…

- Trei persoane și-au pierdut viața în urma unui cumplit accident de tren care a avut loc în SUA. Aproximativ 77 de pasageri și șapte membri ai echipajului se aflau în tren în momentul respectiv, iar zece persoane au fost ranite. "Accidentul de tren care a…

- De mai bine de cinci luni, zeci de locatari ai unui bloc locativ de pe strada Burebista din Ungheni traiesc cu frica in san. Vantul puternic din 23 iunie curent, a smuls acoperișul, astfel ca, de atunci incoace, orice ploaie face pe aici ravagii. ”Traim cu teama ca tavanul se poate prabuși in orice…

- Antrenorul formatiei Dinamo, Vasile Miriuta, a dezvaluit, joi, ca a fost impresionat de evolutiile lui Daniel Popa la FC Botosani, club la care atacantul este imprumutat pana la finalul sezonului, si ca vrea sa il readuca la echipa in aceasta iarna. Tehnicianul in varsta de 49 de ani spune…

- Intr-o reuniune a Comitetului național antiterorism din Rusia, Bortnikov a dezvaluit ca o celula extremista din Asia Centrala planuiește sa comita 'acte teroriste' in regiunea Moscovei in timpul vacanței de Anul Nou și al campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale de anul viitor din Rusia.Autoritațile…

- Foștii militanți din 'unitațile de bandiți' active in Siria reprezinta in prezent un pericol real dupa infrangerea gruparii Statul Islamic, mulți dintre ei intenționand sa revina in Rusia, a avertizat marți șeful Serviciului federal de securitate rus (FSB), Aleksandr Bortnikov, potrivit RIA Novosti,…

- Poliția din New York a confirmat pe contul de Twitter ca intervine in centrul Manhattan-ului dupa ce mai mulți cetațeni au confirmat o explozie. Mai multe linii de autobuz au fost evacuate. UPDATE 16:22 Suspectul a fost arestat. Patru persoane au fost ranite Polițiștii din New York au confirmat faptul…

- Jose Mourinho, lovit de fotbaliștii de la Manchester City cu sticle cu lapte și apa. ”The Special One” nu a suportat bucuria excesiva a ”cetațenilor”, dupa victoria obținuta, duminica, impotriva lui Manchester United, pe Old Trafford, scor 2-1. Managerul lui Manchester United a dat buzna in vestiarul oaspeților pentru…

- The financial assets held by non-profit institutions serving households registered a total value of 9.4 billion lei at end-2016, down by 8.7% year-on-year, shows a report of the National Bank of Romania (BNR). "The value of assets in the cash and deposits category increased by 12.3% in 2016,…

- Cele mai frumoase FELICITARI de Sf. Nicolae. MESAJE si URARI de Mos Nicolae Pe 6 decembrie, toți cei care poarta numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculița, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora iși serbeaza ziua numelui. Celor care doresc sa transmita un gand bun, o urare sau o felicitare,…

- Several hundred people gathered on Sunday evening in Victoria Square, to protest against the amendments to the Justice laws backed in Parliament by the Social Democratic Party (PSD) - Alliance of Liberals and Democrats (ALDE) majority, manifestations of lesser scale also taking place in Brasov, Cluj-Napoca,…

- I never asked Comey to stop investigating Flynn. Just more Fake News covering another Comey lie!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2017 Intr-o audiere in Senat la inceputul lunii iunie, fostul director al FBI, James Comey, a afirmat ca Donald Trump i-a cerut personal…

- December 1 is the union moment within the same borders of all territories inhabited by Romanians, a moment possible through the sacrifice and blood of the Romanian soldiers, on Friday said the National Defence Minister Mihai Fifor, adding that on this very day, "we should recall all of those who…

- The Union Train, pulled by a tricolour engine (painted in the colours of the Romanian flag), is set to leave from Bucharest for Iasi, on 17:50 EET, and to return to the Capital City in the same day, CFR Calatori company informs on Thursday. "On Friday, December 1, the railway employees, alongside…

- Oficialii dintr-o serie de regiuni din Rusia au explicat decizia referitor la interdicția prezenței lui Moș Gerila la sarbatorile copiilor de Anul Nou, prin "lupta activa impotriva corupției și recomandarile psihologilor". Concomitent in mai multe orașe rusești: Novosibirsk, Kirov, Samara și Kazan…

- Poliția australiana a anunțat marți arestarea unui simpatizant al gruparii jihadiste Statul Islamic, care planuia sa cumpere o arma și sa traga în mulțime în seara de Anul Nou la Melbourne, relateaza AFP.

- Poliția australiana a anunțat marți arestarea unui simpatizant al gruparii jihadiste Statul Islamic, care planuia sa cumpere o arma și sa traga in mulțime in seara de Anul Nou la Melbourne, relateaza AFP. Suspectul, în vârsta de 20 de ani și nascut în Australia din…

- The Parliament's select committee on the justice package decided on Thursday that the President of Romania can no longer refuse the appointment of judges and prosecutors. Acting at the proposal of the National Union of Romania's Judges (UNJR) that was also adopted by the Alliance of Liberals…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza la Tel Aviv, sambata 25 noiembrie 2017, incepand cu ora 20.00, expozitia de fotografie “People and places from Brancusi’ s country” a artistului fotograf Teodor Dadalau. „Aceasta expozitie este organizata…

- Veste buna pentru angajați! De Craciun și de Revelion vor avea cate patru zile libere. Ziua de 25 decembrie 2017 pica luni. Astfel, romanii vor avea de Craciun o vacanta de patru zile, tinand cont de faptul ca prima si a doua zi de Craciun sunt considerate zile libere legale. Acelasi lucru se intampla…

- Romanii de la sat au o viața de poveste. Sunt expresivi, sunt artiști și sunt povestitori de excepție. Astfel de romani a intalnit și echipa care lucreaza la proiectul People of Romania. Ce a ieșit in urma intalnirii lor? Imagini de colecție cu romanii din Valea Hirtibaciului (județul Sibiu). “Zorro”…

- Autorizațiile de securitate la incendiu sunt obligatorii de o luna. Localurile și instituțiile care funcționeaza fara a avea autorizație de securitate la incendiu risca amenzi intre 20.000 si 50.000 de lei. In primele opt luni ale anului 2017, cand localurile și instituțiile puteau funcționa și daca…

- Dupa cel mai recent single și videoclip – “Together”, GJan lanseaza astazi primul sau album: “Do It”. Muzica sa și in special piesele de pe acest album reprezinta și reflecta pentru GJan diverse etape ale vieții sale. „Pot spune ca am muncit mult pentru acest album, chiar cațiva ani, astfel ca poate…

- Surpriza uriașa: SUA, aut de la CM 2018! Panama s-a calificat direct, Honduras va disputa un baraj cu Australia. Ultima etapa a calificarilor a avut loc miercuri dimineața, cu trei meciuri in program Panama – Costa Rica 2-1 (Torres a marcat golul calificarii in min. 88) Honduras – Mexic 3-2 VIDEO Trinidad-Tobago…

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce o masina a intrat pe trotuarul din fata Muzeului de Istorie Naturala din Londra, informeaza presa locala, potrivit Reuters. Potrivit agentiei de presa britanice, politia londoneza este la curent cu incidentul de pe Exhibition Road, din vestul…

- Pe langa cei patru copii ai sai, Hugh Hefner a lasat in urma și o vaduva in varsta de 31 de ani, care s-a aratat profund indurerata de trecerea in neființa a celui care i-a fost soț in ultimii patru ani. Hugh Hefner și Crystal Hefner s-au casatorit de Anul Nou in 2012 Modelul Chrystal Hefner a rupt…