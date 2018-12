Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat ca secretarul american al Apararii, Jim Mattis, va parasi acest post la finalul lunii februarie, anuntul survenind la doar o zi dupa decizia privind retragerea trupelor americane din Siria, informeaza presa internationala.

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca îl nominalizeaza pe generalul cu patru stele Mark Milley pentru postul de șef al Statului Major. Trump a precizat, pe twitter, ca Milley va prelua poziția de șef al statului major de la generalul de marina Joseph Dunford la…

- Presedintele rus Vladimir Putin a incercat sa se amestece in alegerile legislative din SUA din noiembrie, a declarat sambata secretarul american al apararii, Jim Mattis, relateaza agențiile internaționale, citate de Reuters.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a anunțat ca va face miercuri o vizita la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, dupa ce mii de militari au fost trimiși pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza Reuters.„Voi vizita granița maine”, a declarat…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a autorizat utilizarea trupelor și a altor resurse militare la granița dintre SUA și Mexic, au declarat vineri oficialii S.U.A., susținand lupta președintelui Donald Trump impotriva migranților care calatoresc spre Statele Unite, anunța agenția Reuters.

- Jim Mattis, secretarul Apararii al Statelor Unite, a declarat marti ca este "in echipa presedintelui Donald Trump", dupa ce liderul de la Casa Alba a sugerat ca generalul s-ar putea retrage din functie, relateaza site-ul postului France 24.

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, se va deplasa la Paris in aceasta saptamana pentru a discuta despre lupta impotriva terorismului cu presedintele francez, Emmanuel Macron, si ministrul apararii, Florence Parly, si in special despre prezenta militara franceza in Siria, relateaza AFP, citat…

