Presedintele Statelor Unite Donald Trump a anuntat luni ca el "se va adresa natiunii" marti seara in legatura cu situatia de la frontiera cu Mexicul, in timp ce negocierile pentru a pune capat asa-numitului "shutdown", blocajul partial al administratiilor federale, se lovesc de proiectul sau de constructie a zidului anti-migranti, informeaza Reuters si France Presse.



