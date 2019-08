Trump se plange ca Google il defavorizeaza ilegal in perspectiva alegerilor prezidentiale Presedintele american Donald Trump a acuzat, marti, Google ca il defavorizeaza ilegal in perspectiva alegerilor prezidentiale din SUA, din 2020.



Sundai Pichar, directorul general al Google, "a fost in Biroul Oval incercand din greu sa explice cat de mult ii place de mine, ce treaba grozava face Administratia, ca Google nu are legaturi cu armata chineza, ca nu a ajutat-o pe Hillary cea Necinstita impotriva mea in Alegerile din 2016 si ca..." "....NU intentioneaza sa submineze ilegal Alegerile din 2020, in ciuda tuturor afirmatiilor contrare.



