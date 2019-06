Presedintele american Donald Trump a comis joi o noua greseala de ortografie intr-un mesaj pe Twitter in care s-a laudat cu intalnirile sale diplomatice cu lideri straini si familii regale, printre care si cea recenta cu mostenitorul coroanei britanice, printul de Wales, pe care l-a numit insa 'printul Balenelor' (Prince of Whales), noteaza Reuters si AFP.



'Ma intalnesc si vorbesc cu ''guverne straine'' in fiecare zi. Tocmai m-am intalnit cu Regina Angliei, Printul de Whales (sic!, n.red.), Prim-ministrul Marii Britanii, Prim-ministrul Irlandei, Presedintele…