- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in va efectua o vizita la Washington in aceasta saptamana pentru a se consulta cu presedintele Statelor Unite, Donald Trump, asupra pasilor concreti de denuclearizare a Peninsulei Coreea, a anuntat marti biroul lui Moon, citat de agentia Xinhua,

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a salutat luni decizia SUA de a include Gardienii Revolutiei din Iran pe lista organizatiilor teroriste straine, informeaza AFP. "Multumesc prietenului meu drag, presedintelui SUA Donald Trump, pentru ca a decis sa plaseze Gardienii Revolutiei din…

- Donald Trump, a declarat, vineri, in timpul unei deplasari in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, ca America e "plina" și nu mai are capacitatea de a primi migranți. Președintele SUA a transmis un mesaj clar și concis contra imigratiei ilegale. "Sistemul nostru este complet,…

- Statele Unite nu mai au capacitatea de a primi migranti, sunt ''pline'', a declarat presedintele american, Donald Trump, vineri, in Calexico, un mic oras din California situat la granita cu Mexicul, unde s-a deplasat pentru a-si transmite in cea mai simpla maniera mesajul contra imigratiei ilegale,…

- Presedintele american Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un au fost serviti la cina, miercuri, la Hanoi, cu cocteil de crevete, muschi la gratar si tort cu lava de ciocolata, relateaza The Associated Press potrivit news.ro.Cei doilideri au participat, potrivit Casei Albe, la o ”cina…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți ca vrea denuclearizarea Coreei de Nord, insa nu exista presiuni cu privire la data limita, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax.

- In prezent, in Statele Unite exista 25.772.342 de imigranți ilegali, și nu 11 milioane, așa cum s-a crezut ani de zile, a scris duminica, pe Twitter, președintele american Donald Trump. El a menționat ca, la sfarșitul lunii ianuarie, costurile migrației ilegale au ajuns deja la 18,959 miliarde de dolari.…