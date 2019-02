Trump se declară victima unei hărţuiri nesfârşite "Asadar, acum Adam Schiff (presedintele Comisiei de Informatii - n.r.), dupa ce nu a gasit nicio intelegere secreta cu Rusia, anunta ca imi va scruta fiecare aspect al vietii, atat pe plan financiar, cat si pe plan personal, desi nu are niciun motiv sa o faca", a scris Trump intr-o serie de postari pe Twitter.

"Fara precedent! O hartuire nesfarsita a presedintelui...", a adaugat el "Fara precedent! O hartuire nesfarsita a presedintelui...", a adaugat el



"Republicanii nu i-au facut niciodata asta presedintelui Obama", a continuat el, denuntand "continuarea vanatorii de vrajitoare", asa cum a numit el ancheta procurorului special Robert Mueller… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

