"Sunt persoana cel mai putin rasista din lume", a afirmat Trump in fata presei la Casa Alba.



"Niciun alt presedinte nu a facut atatea ca mine pentru afro-americani", a insistat el, mentionand ca somajul in randul persoanelor de culoare "nu a fost la un nivel atat de scazut niciodata in istoria SUA".



La finele saptamanii trecute, Trump l-a criticat virulent pe reprezentantul democrat de Baltimore, Elijah Cummings, declarand ca circumscriptia sa este un loc "dezgustator, infestat de sobolani", "foarte periculos si murdar", in care "nicio fiinta omeneasca nu si-ar dori sa traiasca".



Presedintele…