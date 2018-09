Trump se declara adeptul solutiei celor doua state in conflictul israelo-palestinian Dupa decizia istorica a SUA de a-si reloca ambasada la Ierusalim, recunoscand astfel acest oras drept capitala a Israelului, Trump se declara optimist ca in privinta conflictului israelo-palestinian va functiona asa-numita solutie a doua state.



Presedintele Statelor Unite a declarat, la intalnirea cu premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, ca este favorabil solutiei celor doua state, israelian si palestinian, pentru solutionarea conflictului.



"Imi place solutia celor doua state. Cred ca aceasta functioneaza cel mai bine..., am acest sentiment", a declarat Donald Trump.



